В Луганской области раненые «вагнеровцы» массово болеют ВИЧ и сифилисом 5 29.01.2023, 10:58

3,614

Врачи отказались лечить в госпитале около 300 наемников.

В многопрофильную больницу в Юбилейном, во временно оккупированной Луганской области, доставлены около 300 раненых наемников «Вагнера». Однако лечить их никто не хочет.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (сообщает https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua) в новой сводке, что врачи отказываются оказывать помощь «вагнеровцам», потому что те являются носителями многих болезней. В частности, у оккупантов сифилис, туберкулез, ВИЧ.

«Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемого ЧВК «Вагнер». Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».