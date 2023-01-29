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Прощай, русский газ!

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  • Артем Петренко, «Экономическая правда»
  • 29.01.2023, 12:03
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Прощай, русский газ!
Коллаж: nv.ua

Как страны ЕС находят альтернативных поставщиков.

Газовая война России против Европейского Союза, постоянный шантаж и манипуляции принесли результаты. Но не такие, о которых мечтали россияне.

По данным европейского центра Bruegel, доля российского газа в импорте ЕС за год снизилась с 41% до 19%, а доля сжиженного газа выросла с 17% до 34%.

В 2022 году Евросоюз стал крупнейшим в мире покупателем LNG, обогнав бывших лидеров – Китай, Японию и Южную Корею.

Экспорт российского газа снизился на рекордные 46%. По прогнозам Международного энергетического агентства, поставки ископаемого топлива из России уже никогда не вернутся на довоенный уровень.

Доля России в международной торговле газом к 2030 году уменьшится вдвое – до 15%, а при выполнении странами климатических обязательств может сократиться до 10%.

После вторжения России в Украину ЕС начал искать надежных поставщиков энергоресурсов. В фокусе внимания оказались страны Ближнего Востока и Африки.

Чтобы увеличить импорт газа из этого региона, ЕС сконцентрировался на строительстве инфраструктуры. В 2022 году Германия, которая была исторически крупнейшим импортером российского газа и единственной страной ЕС без LNG-терминала, за рекордные сроки запустила первый терминал, а в середине января ввела в работу второй.

К концу 2023 г. страна намерена построить пять терминалов.

Расширять мощности будут Италия, Албания, Греция, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Хорватия. На 2023 год планы ЕС масштабны: восемь LNG-терминалов, пять из которых – плавучие установки по регазификации и хранению сжиженного природного газа (FSRU), что увеличит общие мощности на 42 млрд куб.

Эти проекты вместе с существующими покроют 75% от объема потребления газа в ЕС.

Чем богата Африка и что она может предложить Европе?

В 2010-2020 годах на африканский континент пришлось 40% обнаруженного газа в мире благодаря серии открытий месторождений в Мозамбике и Танзании и разработке проектов в Египте, Сенегале и Мавритании. Газодобывающий сектор Африки имеет хорошие перспективы для развития: общие запасы топлива составляют 13-17,5 трлн. куб. м, более 75% доказанных запасов расположены на территории Алжира, Египта и Нигерии.

Согласно аналитическим данным, спрос на буровые установки в регионе в 2022 году вырос на 20% по сравнению с 2020 годом и увеличится еще на 30% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В целом же добыча газа в Африке в 2022 году составила около 240 млрд куб. м и к 2030 году она может вырасти до 340 млрд куб.

В краткосрочной перспективе у Алжира, Египта и Нигерии есть шансы возглавить потоки африканского газа в Европу, ведь на континент приходят мировые нефтегазовые мейджоры (крупная фирма, занимающая ведущую позицию на рынке – ред.).

Алжир – крупнейший и давний поставщик топлива в Европу. Страна занимает десятое место в мире по подтвержденным запасам газа, шестое – по объему экспорта, третье – по запасам сланцевого газа. Страна богата природными ресурсами, но две трети алжирской территории остаются неисследованными.

Поскольку большинство месторождений в Алжире истощены, страна пытается расширять партнерство с иностранными инвесторами: 80% общей добычи углеводородов в стране приходится на государственную нефтяную компанию Sonatrach, 20% – на международные.

Алжир добывает 78-90 млрд куб м газа в год, из которых 80% экспортируются преимущественно в европейские страны: по трубопроводам в Испанию и Италию, а также танкерами с двух заводов LNG. Местные терминалы использовались на 50–60%.

До начала Великой войны в Украине Алжир обеспечивал 11% потребностей Евросоюза в природном газе. Теперь этот процент будет значительно выше.

В 2022 году в алжирской пустыне открыли месторождение, минимальные запасы которого оценены в 340 млрд куб м газа. Это величайшее открытие за последние два десятилетия. Добыча начнется в 2023 году. Еще одно перспективное месторождение, Ain Tsila, должно запустить в первом квартале 2023 года в объеме 3,5 млрд куб м в год.

Разработка этих проектов может обеспечить экспорт дополнительных 10 млрд куб м газа в 2023 году и компенсировать естественное падение поставок из-за истощенности месторождений.

После отказа ЕС от российского газа государственная нефтегазовая компания Алжира заключила соглашение с итальянской ENI по постепенному увеличению экспорта газа до 9 млрд куб м через трубопровод Transmed – Enrico Mattei к 2024 году. Кроме Италии и Испании партнерство с этой страной налаживают Германия и Польша.

Египет – второй после Алжира производитель природного газа в Африке. Доказанные запасы топлива в стране составляют 2,1 трлн куб.

Страна добывает 60 млрд куб. м топлива в год и планирует наращивать этот показатель. Страна заключила соглашение с Италией об увеличении экспорта LNG до 3 млрд куб.

Египет также подписал трехсторонний меморандум о взаимопонимании между ЕС, Египтом и Израилем о расширении поставок сжиженного природного газа. Так, за 2022 год экспорт газа из Египта вырос на 14% до рекордных 8 млрд куб.

Примечательно, но для увеличения экспортных поставок LNG в стране сократили собственное потребление газа для производства электроэнергии и перешли на мазут, потребление которого выросло в пять раз в первой половине 2022 года.

Также было объявлено об ускорении развития мощностей ветрового и солнечного поколения, чтобы высвободить больше природного газа для экспортных рынков.

Нигерия занимает девятое место в мире по доказанным запасам газа, которые составляют 5,5 трлн куб м. Запасы углеводородов в этой стране самые большие на африканском континенте: 29% приходятся на нефть, 21% – на природный газ.

Основными инвесторами в секторе добычи являются National Petroleum Corporation (NNPC), Shell PLC, TotalEnergies SE, Chevron Corporation и ExxonMobil Corporation.

Ежегодно Нигерия добывает 50 млрд куб м газа в год, 30% уходят на внутренний рынок. Газ для страны является самым крупным экспортным товаром после нефти.

Нигерия – лидер континента по экспорту LNG, 60% ресурса в 2022 году потребил ЕС.

Страна наращивает потенциал для производства и транспортировки сжиженного природного газа. Для этого она реализует амбициозный проект Nigerian LNG train 7, предусматривающий расширение терминала в Бонне. Инвестиции в проект составляют 6,5 млрд долл., работы планируют завершить в течение четырех лет.

После расширения производственная мощность терминала вырастет на 35% до 30 млн. тонн в год (около 31 млрд. куб. м после регазификации). По прогнозам KPMG, в будущем Нигерия внесет основной вклад в нефтегазовый потенциал Африки.

Ангола – второй по величине производитель нефти в Африке. В стране работают мировые гиганты – BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Petrobras, Statoil и Total.

Многие годы страна производила только нефть, считая газ бесполезным побочным продуктом из-за непомерно дорогостоящей транспортировки с морского шельфа или удаленности месторождений, к которым нужно было вести отдельные газопроводы.

На большинстве оффшорных проектов газ закачивали в пласты в процессе интенсификации добычи нефти или сжигали. Высокие цены, увеличение спроса на нероссийский газ и энергетический кризис поспособствовали запуску ряда инвестиционных проектов в секторе газодобычи, ведь запасы газа в стране оценены более чем в 800 млрд куб.

В июле государственная компания Sonangol в партнерстве с BP, Eni, Chevron и TotalEnergies решила начать разработку шельфовых месторождений Килум и Мабокейро. Это первый в стране самостоятельный газодобывающий проект. Первые кубометры газа планируют получить в 2026 году, мощности оценивают в 4 млрд куб м в год.

Кроме того, Chevron и ангольская дочерняя компания Sanha Lean Gas Connection строят морскую систему газопроводов для транспортировки газа в LNG-терминал. Речь идет о газе, который будет добыт во второй раз. Объемы поставок в 2023 году составят 5 млрд куб. м, потенциальная мощность – почти 11 млрд куб.

Решение по реализации еще одного проекта, PAJ, будет принято в 2023 году. Начало промышленной разработки планируется на 2025-2026 годы, ежегодные объемы добычи прогнозируют на уровне 5 млрд куб.

Ангола имеет один завод LNG. Он один из самых больших на континенте и перерабатывает газ из семи морских месторождений. В планах страны стать глобальным экспортером LNG. С этой целью планируется увеличивать капитальные инвестиции.

Нефтегазовые проекты также могут реализовать Танзания и Мозамбик.

Запасы газа на оффшоре Танзании оценены в 111 млрд куб м. В 2023 году страна начинает строить свой первый LNG-терминал стоимостью 30 млрд дол.

Мозамбик планирует расширить проект Rovuma LNG и построить второй плавучий завод. Инвестиционное решение должно быть принято в 2023 году. Инвестиции составят 30 млрд дол. Проект имеет три блока, запасы газа оценены в 2,5 трлн куб.

Масштабная разработка месторождений и реализация новых проектов в Африке могут обеспечить ЕС миллиардами кубометров газа, которые заменят кровавый ресурс из России.

Долгосрочная перспектива газодобычи в Африке, прежде всего, будет зависеть от экспортного спроса. Ожидается, что объем производства газа на континенте возрастет на 30-40% в ближайшие десять лет благодаря новым добывающим проектам.

Артем Петренко, «Экономическая правда»

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