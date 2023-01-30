Топ-7 позитивных фильмов для просмотра всей семьей 30.01.2023, 17:04

Один из них называется «Зов предков».

Intex-press сделал подборку историй о любви, дружбе и преданности. Топ-7 добрых фильмов для просмотра всей семьей:

«Расправь крылья» (2019)

Подросток Тома навещает во время отдыха своего отца Кристиана, чудаковатого орнитолога. Но для юноши, увлеченного гаджетами и играми, разведение диких гусей во французской деревне и эксперименты отца наводят лишь тоску. Однако все меняется, когда Тома решает спасти исчезающий вид диких гусей и отправляется в воодушевляющее путешествие с «небесными ангелами», как их называет Кристиан.

Рейтинг на Кинопоиске: 8.1.

«Как прогулять школу с пользой» (2017)

Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему в школе не учат. А именно — как жить в реальном мире. По крайней мере, если это мир леса. Здесь есть хозяин — мрачный граф, есть власть — добродушный, но строгий лесничий Борель, и есть браконьер Тотош — человек, решивший быть вне закона, да и вообще подозрительный и неприятный тип.

Чью сторону выберет Поль: добропорядочного лесничего Бореля или браконьера Тотоша? А может, юный сорванец и вовсе станет лучшим другом надменному графу?

Рейтинг на Кинопоиске: 8.0.

«Волшебное зеркало, или Двойные неприятности» (2019)

Фридо нашел волшебное зеркало, исполняющее мечты: из него появилась его идеальная копия. Двойник Фридо с удовольствием соглашается выполнять самые сложные задачи, а кроме этого, оказывается настолько умным, что добивается восторженных отзывов учителя и самых лучших оценок в школе. Фридо в восторге, но вскоре пробалтывается о чудесном двойнике своему другу Эмилю…

Рейтинг на Кинопоиске: 7.5.

«Календарь ма(й)я» (2022)

История о фантастических приключениях современных подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1.

«Зов предков» (2020)

История Бака, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6.

«Мой друг мистер Персиваль» (2019)

Майкл Кингли – успешный бизнесмен и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провел на спрятанном от всего мира побережье океана.

Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана — Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7.

«Миа и белый лев» (2018)

Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку на ферму по разведению львов. Девочку ничего не радует на новом месте, ей хочется вернуться в Лондон, где остались ее друзья и беззаботная подростковая жизнь. Но внезапно на нее сваливается забота о маленьком белом львенке по имени Чарли, который остался без родителей. Они становятся неразлучны, пока однажды Миа не узнает, что ее другу грозит серьезная опасность. Тогда она решает сбежать и найти для Чарли новый дом, где он будет счастлив и свободен.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6.

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