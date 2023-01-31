Умер легендарный канадский хоккеист Бобби Халл 31.01.2023, 0:44

1,178

Бобби Халл

Он включен в список 100 величайших игроков НХЛ.

Член Зала хоккейной славы, обладатель Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхокс» канадский нападающий Бобби Халл умер на 85-м году жизни, сообщается в Twitter Ассоциации бывших игроков НХЛ.

Халл играл в НХЛ в 1957–1972 годах за «Чикаго», в 1961 году выиграл с командой Кубок Стэнли.

Канадский форвард 12 раз принимал участие в Матче звезд НХЛ, дважды становился самым ценным игроком сезона, трижды — лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

С национальной сборной Халл участвовал в Суперсерии 1974 года, выиграл Кубок Канады 1976 года.

В 1983 году Бобби Халл был включен в Зал хоккейной славы, в 2017 году — в список 100 величайших игроков НХЛ.

Халл вместе с одноклубником Стэном Микитой считаются одними из первых хоккеистов, которые начали использовать клюшки с загибом, повысив эффективность бросков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».