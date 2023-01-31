Френч Медведева Альфред Кох

31.01.2023, 15:45

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Еще один признак надвигающейся катастрофы для Кремля.

Российские паблики рассказывают о продолжающимся «наступлении». Но в их отчетах изо дня в день фигурируют одни и те же названия населенных пунктов: Орехов, Бахмут, Угледар, Кременная и т.д.,

Они все что-то каждый день с помпой берут, берут… Какие-то заводы, хутора, улицы… А потом оказывается, что все это снова и снова происходит в предместьях Бахмута или на подступах к нему. А значит они там же, где и месяц назад, все в тех же самых местах…

Придумывание новых топонимов на старом месте стало уже новой профессией российских пропагандистов. То однажды они торжественно объявили, что мужественные бойцы «Вагнера» зашли в промзону Бахмута. Потом, через несколько дней, что захватили завод шампанских вин, потом еще через пару дней — производственные корпуса акционерного общества «Artwinery».

У наивного читателя возникает ощущение, что россияне неуклонно продвигаются вперед. Но правда состоит в том, что это разные названия одного и того же места… И так во всем.

Я все время смотрю на карты. В частности, на карты ISW и я не вижу никаких существенных успехов широко рекламируемого российского наступления. Это какая-то шизофрения: пресса одновременно сообщает публике два взаимно противоречащих друг другу месседжа. Российский месседж состоит в том, что путинское войско неуклонно и успешно наступает на Бахмут, Орехов, Лиман и Угледар. А не-российские СМИ рассказывают, что наступление начнется лишь в феврале-марте.

Такая позиция не-российских СМИ меня, честно говоря, несколько удивляет. Потому, что еще недавно они нам говорили, что русские начнут наступать в декабре, как замерзнет земля. Потом обещали, что наступление начнется не позже конца января. А теперь отодвигают его на март.

И вот когда теперь россияне с удвоенной силой снова полезли в Донбассе, эти СМИ вместо того, чтобы признать, что это и есть то самое наступление, рассказывают историю про март. Если масштабное российские наступление еще не началось, то что происходит сейчас?

Арестович говорит — разведка боем силами до взвода… Интересно, что по этому поводу говорят сами защитники Бахмута и Угледара? Они тоже так оценивают нынешние российские атаки? Или посерьезнее?

Вот, например, сегодня спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в направлении на Угледар россияне за сутки нанесли 299 ударов артиллерией и РСЗО, провели 34 штурма, которые украинские защитники отбили. По его информации, потери россиян в районе Угледара в сутки составляют 108 человек убитыми и 136 ранеными.

Извиняюсь, это так теперь выглядят «беспокоящие наступательные действия силами до взвода»? Однако… Чета как-то… Ну ладно. Не буду спорить. Вам виднее… А по мне, так это и есть «то самое» наступление. Может это все, на что россияне теперь способны? Нет? Ошибаюсь? Что ж, я человек маленький. Могу и заблуждаться.

Вчера Чемезов уверял журналистов, что у российской армии нет никакого дефицита боеприпасов (и снарядов, и ракет, а патронов) потому, что промышленность производит их уже на порядок больше, чем раньше. А вскорости вообще завалит армию снарядами. И поэтому все клеветнические измышления русофобов про «дефицит боеприпасов» и «снарядный голод» — полная чушь!

И вообще, говорит, наш ВПК выполняет гособоронзаказ, работаем в три смены и мало того, что обеспечим родную российскую армию всем необходимым оружием, но еще и экспорт будем наращивать! О как!

Непонятно, правда, почему тогда почти в четыре раза снизилась интенсивность российских артиллерийских обстрелов и в два — ракетных. Но этот вопрос Чемезов как-то не прокомментировал, а журналисты его не задали…

(Кстати, о ракетных (плюс дроны) атаках россиян. В последней атаке два дня назад участвовали 59 крылатых ракет и 24 дрона «Шахед». Украинские силы ПВО сбили 45 ракет и все дроны. Итого эффективность составила — 83%. Что очень даже неплохо. Вывод прост: когда россияне обстреливают украинские города не баллистическими ракетами, эффективность этих атак — минимальна).

А чемезовские заявления меня, старого поклонника Михаила Жванецкого, сильно взбодрили. Потому, что помните у него: «...Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет, – солидно сказал министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит. — Мама!.. — пискнуло население и начало копать землянки….»

Так что бахвальство Чемезова — это яркое свидетельство того, что он опять все украл. А если не он, то Мантуров. А скорее всего — оба. Вы посмотрите на эти честные лица! Разве они могут врать?

И еще один признак надвигающейся катастрофы для Кремля — это френч Медведева. Это все, что они могут предъявить в ответ на Леопарды. Ей-ей. Синий френч а-ля товарищ Мао.

А из стоячего воротничка этого френча выглядывает загорелая мордочка. Видать отдыхал где-то не в России. Не иначе на Мальдивы слетал или в Дубай. Ну, не почернел же он от горя, в самом деле? С чего бы ему горевать? Сына в армию не заберут, а откаты от подрядчиков как зам. председателя Военно-промышленной комиссии он получает регулярно. Да и дворцов и резиденций по всей России разбросано — не сосчитать…

Вот эта сытое и загорелое лицо одетого в фарисейский френч заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева — лучшая гарантия того, что они все пр…ут.

Пока российские солдаты ходят в бесплодные атаки на позиции ВСУ и тысячами погибают в украинских снегах, пока их матери рыдают над их копеечными гробами, Медведев устраивает лицемерный маскарад в милитари-стиле. У него, оказывается, есть время думать о том, насколько он брутален и попадает в стиль…

Нет, там, у их верхушки, мозг умер. Путин требует наступления от обессиленной армии, а его подручные косплеят Сталина с Ким Чен Ыном и загорают на тропических курортах. Уря! Чудо богатыри! Денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения! Все? Сняли? Ну, я пошел…

У кого-то еще есть сомнения, что победа будет за нами? А все потому, что наше дело — правое. И враг обязательно будет разбит.

Альфред Кох, t.me

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