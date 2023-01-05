Продажи легковых авто в Беларуси обвалились втрое 5.01.2023, 18:46

Анализ Белорусской автомобильной ассоциации.

Белорусская автомобильная ассоциация обнародовала данные продаж в нашей стране новых машин за декабрь, а также подвели итоги ушедшего года для отечественного рынка легковушек.

Свежая статистика говорит о том, что отечественный авторынок испытал колоссальный спад – цифры свидетельствуют об откате к показателям десятилетней давности.

По данным БАА, в последний месяц 2022 года в нашей стране было продано 1683 легковых авто – на 62% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом в сравнении с ноябрьскими показателями продажи выросли на 82%. В конце года самой популярной у наших соотечественников маркой оставалась Geely – на нее пришлось около 69% от общего объема реализованных машин.

Всего за 2022 год дилеры БАА продали 17234 новых авто, из которых легковушек было 14843 единицы. Стоит отметить, что по статистике ассоциации за 2021 год в нашей стране было реализовано 41217 легковых машин – таким образом, отечественный авторынок в ушедшем году сократился практически в три раза. При этом объем продаж в 2021 году относительно 2020 года был меньше всего на 10,5%.

В 2022 году около двух третей сделок по приобретению машин у официальных дилеров пришлись всего на три марки: Geely (4355 штук), Lada (3782 штуки) и Kia (1462 штуки).

В БАА отмечают, что из-за проблем, вызванных уходом топовых автомобильных брендов с рынка соседней России и остановкой там их производства, белорусским дилерам в прошлом году пришлось менять предлагаемый модельный ряд и искать новые направления для поставок.

«Этот процесс будет продолжаться и в 2023 г., и результаты каждой из марок, представленных в Беларуси, будут во многом зависеть от того, как быстро и безболезненно смогут представители белорусского автобизнеса организовать поставку таких моделей», – заявили в Белорусской автомобильной ассоциации.

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