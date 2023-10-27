Белорусы основали в Белостоке музыкальный клуб 1 27.10.2023, 21:16

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В будущем он будет помогать белорусским музыкантам.

Белорусы основали в Белостоке музыкальный клуб. Его команда была создана из членов группы Kurwadziki. Это только начало, говорят создатели, постепенно в комьюнити добавляются новые имена.

— Каждый музыкант, сыгравший в белорусском пабе Beer4U, становится нашим резидентом. Сейчас в этот список входит, например, музыкант из группы Dzieciuki, певица Екатерина Водоносова, — рассказал «Радыё Ўнэт» лидер группы Антон Сиротин.

По его словам, каждый резидент обязан раз в сезон устроить небольшое мероприятие.

— Это совершенно некоммерческая история, мы делаем это за собственные деньги. Считаю, что клуб не должен становиться коммерческим, но если бы он самоокупался, было бы хорошо.

Антон мечтает, что в будущем клуб будет помогать выступающим перед большими концертами.

— Если музыканту нужно прорепетировать перед большим концертом, он сможет это сделать в нашем клубе.

По словам лидера Kurwadziki, Белосток стал хорошей площадкой для развития белорусской культуры. В городе много белорусскоязычных, а инициативы не подавляются, как это было в Беларуси.

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