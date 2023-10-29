В России вывесили таблички «Евреям вход запрещен» и устроили облаву 29.10.2023, 11:18

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Граждан Израиля искали в гостинице Хасавюрта.

В дагестанском Хасавюрте (РФ) на дверях гостиницы вывести таблички «Иностранным гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен», сообщает «Астра».

В Хасавюрте местные жители утверждают, что в итоге проверили «каждый номер» в гостинице «Фламинго» на предмет, «не живут ли там евреи».

«Братья, послушайте меня. Я зашёл в каждую комнату, каждого человека я проверил, посмотрел паспорт, посмотрел лицо, соответсвует ли это лицо паспорту…», — заявил один из участников облавы.

После рейда в отеле, как утверждается, установили табличку с надписью: «Иностранным гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен. И не проживают здесь».

«До погромов осталось три, два, раз?», — пишут российские телеграм-каналы.

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