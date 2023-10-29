В России сожгли еврейский культурный центр
- 29.10.2023, 14:29
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Погром устроили в Нальчике.
В столице Кабардино-Балкарской республики (РФ) Нальчике подожгли еврейский культурный центр.
Видео погрома и пожара опубликовал Telegram-канал Baza.
По сообщениям местных жителей, неизвестный закинул в строящееся здание центра горящие покрышки.
В канале отметили, что на стенах здания появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» — по-арабски еврей.
Накануне в дагестанском Хасавюрте жители пришли к отелю требовать выселить «беженцев из Израиля». Им дали убедиться, что евреев внутри нет. Позже у гостиницы повесили табличку, что евреям вход запрещен.