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Главный бенефициар кошмара

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  • Александр Невзоров
  • 9.10.2023, 11:30
  • 9,922
Главный бенефициар кошмара
Александр Невзоров

Вместо одной петли он получит две.

Вычисляя причину войны в Израиле, не следует умничать.

Есть лишь один прямой бенефициар кошмара. Это Путин. Русские уши «иудейской войны» очевидны и несомненны. В ней выигрывает только Россия.

Кремлю позарез нужно дробление тех сил цивилизации, что мешают грабить и убивать Украину.

Дикари ХАМАСа «восплачут на руинах своих и мертвых своим потеряют счет».

Израиль ценой большой крови всего лишь восстановит «status quo ante bellum».

Натравить питекантропов Газы на соседей — задача слишком простая, чтобы ее стоило обсуждать всерьез.

Изнывающие от безделья и нищеты «газики» — всегда готовы на всё. Только свистни.

Считать новую войну новой победой Путина, конечно можно. И его труд, несомненно, будет вознагражден. Вместо одной петли он получит две.

Александр Невзоров, Telegram

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