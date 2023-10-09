Главный бенефициар кошмара

Главный бенефициар кошмара11
- Александр Невзоров
- 9.10.2023, 11:30
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Вместо одной петли он получит две.
Вычисляя причину войны в Израиле, не следует умничать.
Есть лишь один прямой бенефициар кошмара. Это Путин. Русские уши «иудейской войны» очевидны и несомненны. В ней выигрывает только Россия.
Кремлю позарез нужно дробление тех сил цивилизации, что мешают грабить и убивать Украину.
Дикари ХАМАСа «восплачут на руинах своих и мертвых своим потеряют счет».
Израиль ценой большой крови всего лишь восстановит «status quo ante bellum».
Натравить питекантропов Газы на соседей — задача слишком простая, чтобы ее стоило обсуждать всерьез.
Изнывающие от безделья и нищеты «газики» — всегда готовы на всё. Только свистни.
Считать новую войну новой победой Путина, конечно можно. И его труд, несомненно, будет вознагражден. Вместо одной петли он получит две.
Александр Невзоров, Telegram