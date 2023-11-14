Стало известно, за сколько на аукционе продали известную картину Марка Шагала 5 14.11.2023, 8:25

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Шедевр белорусского художника ушел с молотка на аукционе Sotheby’s.

На аукционе Sotheby’s под названием Modern Evening Auction, который состоялся 14 ноября 2023 года в Нью-Йорке, продана картина Марка Шагала «Над городом», которую он написал в 1924 году, сообщает издание «Беларусь и мир».

Полотно из частной японской коллекции, название которого на французском звучит как Au-dessus de la ville, рассчитывали реализовать за сумму в диапазоне от 12 до 18 млн долларов.

За работу художника из Витебска достаточно долго боролись два потенциальных покупателя, с которыми их представители в зале консультировались по ходу торгов по телефону.

В итоге аукционист ударил молотком и объявил о продаже шедевра за 13,3 млн долларов. Учитывая все дополнительные платежи, это выразилось в итоговой сумме 15 616 200 долларов.

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