Белорусский певец вышел в полуфинал The Voice of Poland 2 17.11.2023, 19:23

1,280

В эту субботу решится его судьба.

28-летний белорус Павел Козич вышел в полуфинал конкурса The Voice of Poland. Выпускник Белорусского университета культуры уже два год живет в Познани. Сразу после переезда он стал активно участвовать в вокальных соревнованиях Польши и в итоге дошел до самого главного, который транслируют в прямом эфире общенационального телеканала TVP. В разговоре с «Зеркалом» Павел Козич рассказал, как ему это удалось и почему он решил уехать из Беларуси после событий 2020 года.

Павел Козич — профессиональный вокалист. В 2017 году закончил Белорусский государственный университет культуры и искусства по специальности «Эстрадный вокал», а через год там же получил степень магистра искусствознания.

Во время учебы Павел на протяжении пяти лет играл в мюзиклах Белорусского государственного музыкального театра, после занимался преподаванием вокала и хореографии. В Беларуси в вокальных конкурсах Павел практически не был замечен. Но в 2018 году принял участие в проекте «Заспявай.бай», организованном музыкальным порталом Tuzin.FM. Павел стал одним из победителей, его итоговое выступление даже показали в программе Belsat Music Live.

Меломаны Минска могли встречать Павла Козича на мероприятиях музыкального квиза «Сам Шазам», который проводил музыкант Никита Найденов (весной 2023 года его задержали за участие в протестах, в июле приговорили к трем годам «домашней химии», а осенью этого года он покинул Беларусь).

Именно события 2020 года заставили Павла Козича задуматься о переезде из Беларуси.

— Я размышлял об этом еще во время учебы в университете, но то, что случилось в августе 2020 года, мотивировало меня быстрее принять решение, — говорит певец. — Я понимал, какие документы нужны и чего хочу, поэтому мой переезд прошел менее стрессово, чем у большинства белорусов, которые были вынуждены бежать из страны.

Для переезда Павел выбрал город Познань на западе Польши и стал изучать культурные возможности этой страны.

— Я начал активно участвовать во всех конкурсах, в каких только мог, — от региональных до национальных, — говорит Павел. — В каких-то из них получал Гран-при, где-то занимал призовые места. Потом я пел с оркестром очень крутого польского дирижера Адама Штаба, участвовал в двух его концертах, это привело к тому, что меня пригласили принять участие в телевизионном шоу Szansa na sukces («Шанс на успех». — Прим. ред.). После этого единственное, что оставалось, — это идти в шоу The Voice of Poland. Больше здесь нет телевизионных вокальных проектов. И я отправил заявку.

Заявку Павла одобрили и пригласили на шоу. Первым был этап слепых прослушиваний. «Это когда судьи нажимают на кнопки — самый любимый этап всех зрителей», — говорит Павел. Белорус спел песню Dancing in the moonlight британской группы Toploader, и к нему повернулись все члены жюри.

Павел решил присоединиться к команде Томсона и Барона — это известные польские музыканты, гитарист и вокалист группы Afromental.

— Честно говоря, я думал, что меня выгонят сразу, потому что считал, что если программа называется «Голос Польши» (так с английского переводится Voice of Poland. — Прим. ред.), то речь идет про голос гражданина именно этой страны, — делится впечатлениями Павел Козич. — Я был очень удивлен отсутствием любых политических или национальных подоплек. В итоге дошел до полуфинала и сейчас в моей команде остались два человек — я, белорус, и девушка из Кении. Никто никогда нас не спросил: «Ребята, а что вы тут делаете?»

В субботу, 18 ноября, Павел выступит в полуфинале, после которого станет понятно, пройдет ли он дальше. Увидеть шоу смогут все жители Польши в прямом эфире телеканала TVP и на YouTube-канале проекта. Там же — и познакомится со всеми выступлениями белорусского певца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».