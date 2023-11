Появился клип на «последнюю песню» The Beatles 3.11.2023, 18:14

Видеофакт.

3 ноября The Beatles появился клип на последнюю песню The Beatles «Now and Then». В записи клипа приняли участие экс-участники группы Пол Маккартни и Ринго Старр.

В основе песни лежит «Now and Then» домашняя запись Джона Леннона 1978 года, на которой он поет под аккомпанемент фортепиано.

Его голос отделили от инструмента с помощью искусственного интеллекта. Это позволило другим участникам группы дозаписать трек.

