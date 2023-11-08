В Испании музыканту с белорусскими корнями прочат мировую славу
- 8.11.2023, 9:16
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Артист создает треки в необычном жанре.
Испанскому музыканту Руслану Медьявилья, мама которого — из Беларуси, журналисты старейшей и крупнейшей в стране радиостанции Cadena SER предрекают большой успех в ближайшее время, пишет издание «Белорусы и мир».
На сайте данного медиа появилась статья о проявивших себя в последнее время артистах. Она называется «Rusowsky — испанский артист с белорусскими корнями, о котором скоро будет говорить весь мир».
Rusowsky — именно такой творческий псевдоним взял для себя Медьявилья, который создает треки в жанре bedroom pop, что можно перевести как «поп-музыка из спальни».
Как сказано в статье, Руслан родился в 1999 году в Вальядолиде, но скоро переехал с родителями в Фуэнлабраду. Его мама, преподаватель музыки, с самых ранних лет брала сына на свои уроки.
«Его музыка могла бы быть типичной для автора-исполнителя, если бы не тот слой объемного звучания, которым обладают его песни. Вокодер и звук от электропопа до трэпа делают все остальное», — так описан стиль Rusowsky.
Отмечается, что Руслан сотрудничал с такими исполнителями, как C Tangana и Dellafuente, и, хотя еще не выпустил первый диск, выступил этим летом на FIB — международном фестивале в Беникасиме.
«Бросимся в омут с головой и предположим, что он станет одним из откровений 2024 года», — подытожили рассказ о Медьявилья журналисты радиостанции.