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Нацгвардейцы Украины двумя FPV-дронами уничтожили новейший российский ЗРК «Витязь»

  • 6.12.2023, 17:12
Нацгвардейцы Украины двумя FPV-дронами уничтожили новейший российский ЗРК «Витязь»

Успешную операцию провели на Херсонщине.

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» на Херсонском направлении.

Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовал на своей странице в соцсети командующий НГУ Александр Пивненко.

ЗРК «Витязь» – новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.

Этот ЗРК стал на вооружение ВС РФ в 2020-м году. Стоимость только пусковой установки на экспорт - от $135 млн. Это самое дорогое, что когда-либо уничтожали FPV.

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