Нацгвардейцы Украины двумя FPV-дронами уничтожили новейший российский ЗРК «Витязь» 6.12.2023, 17:12

Успешную операцию провели на Херсонщине.

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» на Херсонском направлении.

Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликовал на своей странице в соцсети командующий НГУ Александр Пивненко.

ЗРК «Витязь» – новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.

Этот ЗРК стал на вооружение ВС РФ в 2020-м году. Стоимость только пусковой установки на экспорт - от $135 млн. Это самое дорогое, что когда-либо уничтожали FPV.

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