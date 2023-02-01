Лукашенко встретился с Крокодилом, который «съел» его друга 7 1.02.2023, 12:32

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Что связывает белорусского диктатора с Зимбабве.

Лукашенко находится с визитом в Зимбабве, где встретился с правителем африканской страны Эммерсоном Мнангагвой по прозвищу Крокодил.

Несмотря на то, что это первый визит белорусского диктатора на африканский континент, его многое связывает с Зимбабве. В частности — дружба с предшественником Мнангавы, диктатором Робертом Мугабе, правившим африканской страной 30 лет. В 2017 году Мугабе отстранили от власти. Через четыре дня диктатора сменил на посту его заместитель Мнангагва.

Сайт Charter97.org рассказывает, что связывало Лукашенко и Мугабе, а также что известно о нынешнем правителе страны по прозвищу Крокодил.

Что роднит Лукашенко и первого зимбабвийского диктатора

Роберт Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980 году, когда африканская страна обрела независимость от Великобритании. Затем он вступил в должность президента страны.

Мугабе обещал демократию и примирение, но африканская страна погрузилась в коррупцию. Зимбабве стала асоциироватсья с экономической катастрофой.

Экономические эксперименты, которые проводил Мугабе, привели страну к рекордной гиперинфляции. Повышение цен составляло тысячи процентов в месяц, а в ноябре 2008 года инфляция достигла величины 79,6 миллиарда процентов.

Роднит зимбабвийского диктатора с белорусским коллегой еще один факт — борьба с инакомыслием и фальсификации выборов. Западные страны не признавали избирательные кампании в Зимбабве, а ООН призывала расследовать фальсификации. Своих политических соперников Мугабе изгонял из страны. В эмиграции пришлось побывать и нынешнему главе Зимбабве Мнангагве.

Африканский диктатор запомнился как ярый критик Запада, в особенности — Великобритании. В экономических проблемах, сопутствовавших его правлению, Мугабе обвинял страны Запада, «которые пытаются его свергнуть».

Как Крокодил «съел» Мугабе

Политический кризис, закончившийся свержением Мугабе, начался в ноября 2017 года. Зимбабвийский диктатор уволил с поста вице-президента страны Эммерсона Мнангагва, одного из лидеров партизанской войны за независимость и многолетнего соратника диктатора. Мугабе решил отдать этот пост своей жене — Грейс.

Командующий армией Константино Чивенга заявил, что армия остановит тех, кто «хочет разрушить достижения революции».

15 ноября диктатор Мугабе был свергнут военными и помещен под домашний арест. Военные вывели танки на улицу, взяли под контроль телерадиокомпанию ZBC, в эфире которой объявили, что никакого переворота нет, но армия контролирует ситуацию в стране.

Зимбабвийский диктатор согласился покинуть пост, получив 10 миллионов долларов США «отступных» и иммунитет от уголовного преследования. В декабре 2017 года Мугабе покинул родину и умер в Сингапуре в 2019 году в возрасте 95 лет.

Тогда Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной своего друга.

«Ушел из жизни человек, который сделал неоценимый вклад в обретение независимости и укрепление зимбабвийского государства, повышение авторитета и влияния вашей страны на Африканском континенте и международной арене. Добрая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — писал белорусский диктатор.

Страну возглавил Эммерсон Мнангагва. Свое прозвище Крокодил он получил еще в молодости, когда воевал против властей Южной Родезии и терроризировал европейское население страны в составе отряда «Банда крокодилов». В юности он участвовал в геноциде народа ндебеле.

Лукашенко не раз публично выступал против «насильственной смены власти», боясь того, что однажды сам будет свергнут. Сегодня же белорусский диктатор встречается с правителем, который сам пришел к власти в результате переворота. Про своего друга, которого «съел» Крокодил, Лукашенко быстро забыл.

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