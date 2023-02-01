Видеофакт: Лукашенко еле волочит ноги в Зимбабве 1.02.2023, 8:48

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Лицо у диктатора побагровело, как перед инсультом.

Как сообщал сайт Charter97.org, визит Лукашенко в Зимбабве превратился в «полосу позора» для диктатора.

Лукашенко встретили в аэропорту Хараре странными танцами местных жителей в майках-алкоголичках, а на шею диктатору надели «похоронный» венок.

Возможно, таким образом принимающая сторона намекнула не пошатнувшееся здоровье престарелого диктатора.

В подтверждение такой версии политолог Дмитрий Болкунец опубликовал видео официального приема, на котором Лукашенко еле передвигает ноги, а лицо диктатора приняло заметный багровый оттенок, как бывает накануне геморрагического инсульта.

«Лукашенко с трудом передвигается. И заметно, что ужин не зашел. Вождь чем-то озабочен», — написал Дмитрий Болкунец.

Как сообщают медики, геморрагический инсульт сопровождается резким повышением давления, при этом лицо сильно краснеет, нарушается походка и координация движений. При этом типе инсульта сосуды разрываются, происходит кровоизлияние в мозг. Смертность составляет до 35%.

Ранее СМИ неоднократно отмечали проблемы со здоровьем у Лукашенко. В июле 2018 года появились сообщения о том, что диктатор перенес инсульт. Косвенным подтверждением стало долгое отсутствие Лукашенко на публике.

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