Федерация хоккея Украины: Спорт в Беларуси — это пропаганда 1 1.02.2023, 15:47

Организация прокомментировала возможное возвращение россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Федерация хоккея Украины прокомментировала возможное возвращение россиян и белорусов к международным соревнованиям.

«Федерация хоккея Украины с большим непониманием воспринимает информацию о том, что на заседании исполнительного совета Международного олимпийского комитета прошла попытка пересмотра рекомендаций по отстранению россиян и белорусов как участников Олимпийских игр.

Настораживает уже даже сам факт наличия дискуссий об утверждении перечня условий, при которых представители стран, уже почти год ведущие варварскую войну на территории Украины, могут быть допущены к Играм в нейтральном статусе.

Спорт в России и Беларуси со времен СССР был и остается по сей день элементом агрессивной государственной пропаганды. Все ведущие атлеты открыто или скрыто агитируют за провластные политические силы и лидеров стран Путина и Лукашенко.

Во время внутренних всероссийских соревнований по хоккею, футболу, дзюдо, фигурному катанию, другим видам спорта велась открытая поддержка вооруженной агрессии России против Украины. Лукашенко во время одного из выставочных хоккейных матчей осуществил циничный перформанс, провозив по льду на инвалидной коляске лицо, воевавшее против Украины и потерявшее на войне ногу.

Предыдущая практика участия команды Российской Федерации на Олимпийских играх демонстрировала, что нейтральный статус никак не смущал ни самих атлетов, ни пропагандистов из так называемых российских СМИ, ни, тем более, руководство Российской Федерации, устраивавшее громкое чествование чемпионов, не жалея для них материальных благ и наград. А сами спортсмены благодарили верностью в виде открытой поддержки войны в Украине.

Однако самый большой цинизм ситуации с возможным допуском россиян к Олимпийским играм состоит в другом. В своем заявлении Международный олимпийский комитет отмечает, что «нужно уважать права всех атлетов не быть дискриминированными». А не дискриминированы ли в таком случае украинские спортсмены, которые из-за войны не могут готовиться и соревноваться, потерявшие свои дома, родных и близких людей?

Федерация хоккея Украины убеждена, что пока украинский спорт и остальное общество захлебывается от крови, слез и ужаса, пока ежедневно от российского оружия и с молчаливого согласия российских и белорусских атлетов погибает по несколько сотен наших соотечественников, российскому и белорусскому спорту не место ни в олимпийской семье, ни в цивилизованном обществе вообще», – говорится в сообщении.

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