Врач развеял главный миф о водке 1.02.2023, 15:54

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Как употребление алкоголя влияет на иммунитет.

Водка не может защитить организм от микробов, вопреки распространенному мифу. Об этом заявил врач-нарколог Валентин Скрябин .

«Корень мифа, что водка уничтожает микробы, кроется в знании о том, что водка, как и остальные алкогольные напитки, содержит этиловый спирт», – сказал Скрябин в интервью росСМИ.

Нарколог напомнил: концентрация спирта в водке составляет всего 40%, а для разрушения вирусных мембран нужна концентрация минимум 60%.

«Другими словами, ни водка, ни другие спиртные напитки не могут служить средством дезинфекции и не защитят организм», – отметил специалист.

Употребление алкоголя в качестве лекарства, наоборот, может навредить человеку, поскольку снижает иммунитет.

Существует еще один популярный миф о водке: кто-то считает, что выпить 100 граммов водки за обедом может быть полезно. Но и эту легенду врач беспощадно разрушил.

«Токсическое вещество, являющееся ядом для человеческого организма, преподносится как полезное. На сегодняшний день не имеется убедительных научных доказательств пользы алкоголя, как нет их и для мышьяка или ртути. Как и для любого яда, для алкоголя справедлива простая закономерность: чем выше доза и длительнее ее воздействие, тем сильнее вред, причиняемый организму», – подчеркнул медик.

По словам Скрябина, любое, даже очень малое количество алкоголя вредно для организма: для сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем и репродуктивной функции.

«Я бы добавил еще, что поскольку обычно крепкие спиртные напитки употребляются быстро, залпом, это может привести к тому, что вы выпьете больше, чем собирались, и быстрее, чем хотели бы. Это может повысить вероятность принятия необдуманных решений», – добавил доктор.

Он также обратил внимание на калорийность алкоголя и на то, что спиртное повышает аппетит и притупляет «тормозной» нейромедиатор нервной системы – ГАМК. Поэтому те, кто придерживается диеты, могут сорваться и переесть.

Кстати, закуски, которые обычно едят при употреблении алкоголя, могут, по мнению нарколога, усугубить его вред.

«Распространенное увлечение жирной и соленой пищей во время застолий может иметь обратный эффект. Соленья могут усугубить нарушения водно-солевого баланса, которые сопровождают чрезмерное потребление алкоголя. Жирная пища создаст дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, которая и без того является одной из основных мишеней токсического действия алкоголя. Это чревато развитием панкреатита», – заключил эксперт.

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