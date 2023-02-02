NYT: Вслед за нефтью Запад готовит еще один удар по Путину 1 2.02.2023, 14:39

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С 5 февраля будет введена важная мера.

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, через два месяца после того, как Европейский Союз запретил поставки большей части сырой нефти из России, блок распространит эмбарго на российские поставки дизельного топлива и бензина.

Как сообщает The New York Times, Европейский Союз, страны Большой семерки и их союзники будут стремиться ограничить сумму доходов, которые Россия может получить от своих продуктов нефтепереработки, установив верхний предел цен, подобно тому, как они сделали это в декабре на российскую нефть.

Западным грузоотправителям и страховщикам будет разрешено работать только с теми российскими нефтепродуктами, которые продаются по установленным ценам, которые еще не объявлены.

В Европе не ожидается дефицита дизельного топлива и других нефтепродуктов, когда начнется эмбарго; резервы обеспечивают по крайней мере краткосрочный буфер.

Как говорится в материале, в декабре Россия заработала на нефти примерно 12,6 миллиарда долларов, что примерно на 24 процента меньше, чем годом ранее. В том же месяце доходы России от экспорта газа упали примерно на четверть, до 10 миллиардов долларов. И Европа, и Россия дорого платят за эту энергетическую войну.

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