В Украине ликвидировали зека-«вагнеровца», убившего свою мать и сестру 5 3.02.2023, 10:26

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Садист из Ростовской области РФ облил своих родных бензином и поджег.

Украинские воины ликвидировали зека-«вагнеровца», убившего собственную мать и сестру.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, 32-летнего наемника ЧВК «Вагнер» из Ростовской области Романа Лазарчука ликвидировали еще 17 декабря, но его тело вывезли только недавно и похоронили 1 февраля в родном городе.

Лазарчук был приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство родной сестры и матери совершенные в 2014 году. Садист облил своих родных бензином и поджег.

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