Слоны помогли ученым раскрыть важную тайну неандертальцев 4.02.2023, 12:10

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Они жили совсем не так, как мы думаем.

Важной особенностью нашего вида считается исключительно высокая социальность. Человек разумный способен поддерживать связи с десятками и сотнями других людей, образуя многочисленные, совместно действующие группы. Принято думать, что именно это стало важнейшим преимуществом наших предков в соперничестве за ресурсы с другими видами людей, прежде всего с неандертальцами, группы которых не превышали пару десятков человек. Однако новая статья, опубликованная в журнале Science Advances, заставляет сомневаться в справедливости этих представлений.

Еще в 1980-х на угольных разработках близ Ноймарка в Германии нашли кости животных и каменные инструменты возрастом около 125 тысяч лет — это намного раньше, чем там появились первые люди современного типа. В ту эпоху там располагалась система озер, близ которых жили неандертальцы, а также ныне вымершие лесные слоны Palaeoloxodon antiquus, размеры которых были почти вдвое больше, чем у нынешних африканских. В общей сложности ученые обнаружили останки более 70 взрослых животных, которые скопились по берегам древних озер.

Сабина Годзински-Виндхаузер (Sabine Gaudzinski-Windheuser) и ее коллеги из центра археологических исследований MONREPOS изучили более 3400 из этих слоновьих костей. Следы орудий на них показали, что в ту далекую эпоху здесь шла активная охота в самых широких масштабах, причем охотники тщательно соскабливали все съедобное, вплоть до последнего кусочка мяса. Даже следов от зубов животных практически не обнаруживается — им не оставалось ничего ценного.

Ученые отметили, что добытые слоны достигали высоты четырех метров и более, каждый из них мог обеспечить пищей 350 человек на неделю либо 100 человек на месяц. Группе в пару десятков неандертальцев столько попросту не съесть, да и не обработать до того, как ткани начнут разлагаться. К тому же сама охота на таких крупных животных требовала исключительной координации между всеми участниками процесса. Возможно, неандертальцы собирались для этого лишь время от времени, но быть может, они и подолгу жили столь большими «командами».

Так или иначе, но похоже, что общепринятые представления о численности их групп оказались неверными. Вымершие неандертальцы могли организовывать коллективы не менее многочисленные, чем наши прямые предки Homo sapiens. Значит, итоги их встречи и сосуществования, которое закончилось полным исчезновением неандертальцев, связаны с какими-то иными факторами, помимо разницы в способностях к кооперации.

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