Ученые рассказали, как яичница может сделать вас моложе 4.02.2023, 15:39

Яичный желток – настоящий кладезь пользы для нашего организма.

Яйца – недорогой и полезный продукт, но можно ли их есть каждый день? И как их правильно готовить, чтобы сохранить максимум питательных веществ и получить вкусное блюдо.

Можно ли есть яйца каждый день?

Пришла пора реабилитировать яйца. Предостережение из серии «не более двух в неделю» – не более чем миф. Но откуда он взялся? Скорее всего, благодаря атлетам, поедающим до десяти сваренных вкрутую яиц в день, а потом страдающих от болезней, связанных с высоким холестерином.

К яичному белку вопросов нет: он состоит из альбумина, который идеально усваивается и позволяет быстро нарастить мышечную массу. А вот желтки, изначально богатые полиненасыщенными жирными кислотами, превращаясь в плотный шарик, становятся насыщенным жиром. В котором как раз содержится опасный холестерин.

Чем полезны яйца?

А вот жидкий яичный желток – настоящий кладезь пользы для нашего организма. Он содержит белки, жиры, углеводы, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины A, E, B, D, K, PP, фосфор, натрий, магний, калий, кальций, селен, марганец, цинк, медь, лецитин. А также биотин (витамин В7), полезный для нервной системы, кожи, волос, ногтей и печени.

Однако при термической обработке биотин разрушается. Как и холин – полезное органическое вещество, которое снижает уровень раздражительности, помогает в лечении депрессий и активизирует мозговую активность. Чтобы и биотин, и холин усвоились, нужно приготовить яйца так, чтобы белок свернулся, а желток остался жидким. Вот почему яйца, сваренные вкрутую, омлеты и скрэмблы менее ценны, чем классическая яичница- глазунья, яйцо пашот или яйцо, приготовленное всмятку.

Как выбирать яйца?

Выбирая яйца, ориентируйтесь на цвет желтка. Недавно в американском научном издании Journal of Food Science было опубликовано исследование, согласно которому ярко-желтые и оранжевые желтки победили своих бледных собратьев по содержанию омега-3 и витаминов.

Как приготовить яйца? Вкусные рецепты

Приготовить яичницу, богатую полезными жирами и белками – с жидким желтком и крутым белком, но без зажаренных краешков – несложно. Начнем со сковороды. Выбросьте все свои тефлоновые предметы кухонной утвари: при сильном нагреве этот материл выделяет токсины. Берите чугун, титан и керамику.

Чтобы яичный белок не превратился в бежевый кружевной ободок, не раскаляйте сковородку. Выливайте яйца на теплую поверхность, готовьте 2 – 3 минуты на маленьком огне под крышкой, а затем откройте и подержите еще немного, пока белок не превратится из прозрачного в плотный. Сразу же снимите с огня и выложите на тарелку. Если вы закроете сковородку, даже при выключенной плите желтки продолжат готовиться и растеряют все свои полезные свойства. И лягут «камнем» в желудке, поскольку долго перевариваются. Можно добавить к глазунье зелень и овощи (лучше – квашеные). И будет вам и здоровье, и красота.

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