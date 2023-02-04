Затопление авианосца 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.02.2023, 20:39

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У «Адмирала Кузнецова» мог быть брат.

Бразилия затопила в Атлантике свой единственный авианосец «Сан-Паулу». У корабля сложная судьба. Он был построен во Франции в начале 60-х. В 2000 году был продан Бразилии, прошел модернизацию, прослужил до 2018 года и был выведен из эксплуатации. В 2021 году продали на металлолом в Турцию за 1,9 млн.$. Но там его в итоге отказались принимать из-за якобы токсичных материалов. Пришлось вернуть в Бразилию. Корабль дрейфовал, ржавел. И вот - затопление. На глубине пять тысяч метров.

Где же были наши власти? Почему не купили? Не привезли? Не вычистили? Не поставили в доки на ремонт? Говорят, дорого модернизировать. Но разве это должно останавливать, когда речь идет о создании авианосного флота России? Кроме того, чем дороже, тем больше денег можно умыкнуть.

Наконец, самое важное - это же бывший французский, т.е. НАТОвский корабль. И можно было бы говорить, что в результате блестяще проведенной в стране БРИКС операции, мы взяли трофей. Дали бы имя какого-нибудь выдающегося нашего современника. Скажем, «Дмитрий Медведев» или «Николай Патрушев».

И вот представьте картину. Выброшены сотни миллиардов. Но «Адмирал Кузнецов» и «Дмитрий Медведев», блестя свежей краской, идут в Ла-Манш. На палубе корабля своего имени, широко расставив ноги, в бескозырке и тельняшке, небритый, попыхивая трубкой, стоит боцман Дмитрий Анатольевич. Свежий морской ветер бьет в задубевшее, каленое лицо. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома», - хрипло напевает «морской волк».

И вот он – Ла-Манш. Там наши братья-авианосцы разом включают на полную мощность двигатели и начинают ходить туда-сюда, производя такой объем дыма, что на южном побережье Британии люди начинают кашлять, надевать маски и горнолыжные очки. Дорогу домой находят ощупью.

Британия повержена. Риши Сунак просит мира. Поставка танков в Украину отменяется. Борис Джонсон эмигрирует в Россию. «Челси» возвращают Абрамовичу.

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