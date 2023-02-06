WSJ: Иранские дроны теперь будут собирать в России
- 6.02.2023, 4:54
Завод планируют построить в Татарстане.
Россия и Иран реализуют планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Отмечается, что Москва и Тегеран планируют построить завод в России, который мог бы производить не менее 6 тыс. иранских беспилотников. Издание подчеркивает, что это последний признак углубления сотрудничества между двумя странами.
По словам официальных лиц, в рамках формирования военного альянса высокопоставленная иранская делегация прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и согласовать детали для запуска проекта.
Известно, что представители Москвы и Тегерана осмотрели пустую площадку в Елабуге, расположенном в Республике Татарстан. Там планируется строительство завода, который в ближайшие годы сможет производить тысячи беспилотников.
Чиновники заявили, что обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые вызовы для украинского ПВО.