WSJ: Иранские дроны теперь будут собирать в России 6.02.2023, 4:54

Завод планируют построить в Татарстане.

Россия и Иран реализуют планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6 тысяч беспилотников

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что Москва и Тегеран планируют построить завод в России, который мог бы производить не менее 6 тыс. иранских беспилотников. Издание подчеркивает, что это последний признак углубления сотрудничества между двумя странами.

По словам официальных лиц, в рамках формирования военного альянса высокопоставленная иранская делегация прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и согласовать детали для запуска проекта.

Известно, что представители Москвы и Тегерана осмотрели пустую площадку в Елабуге, расположенном в Республике Татарстан. Там планируется строительство завода, который в ближайшие годы сможет производить тысячи беспилотников.

Чиновники заявили, что обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые вызовы для украинского ПВО.

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