Белорусский психолог дала простые советы, как улучшить память
- 6.02.2023, 11:16
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Память надо тренировать.
Психолог Елена Шевченко дала советы, как укрепить память. Память человека развивается до 25 лет, а первые признаки угасания появляются после 50. Но с помощью регулярных тренировок этот процесс можно замедлить.
Памяти поможет хороший сон, который усиливает определенные нейронные связи. Мозг также выводит токсины во время сна, в том числе связанные с болезнью Альцгеймера. Для полноценного отдыха хватит поспать ночью 7-9 часов. А вот недостаток сна ухудшает работу мозга и тогда у человека происходят проблемы с памятью.
Психолог еще советует каждый день читать 20 страниц книги. Чтение заставляет мозг работать, а перед сном поможет расслабиться и снизить стресс.
Поможет памяти и разгадывание кроссворда. Этот вид умственной деятельности лучше других видов упражнений предотвращает деменцию.
Пойдет на пользу мозгу изучение иностранных языков. Учите 30 иностранных слов каждую неделю.