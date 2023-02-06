Белорусский психолог дала простые советы, как улучшить память 6.02.2023, 11:16

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Память надо тренировать.

Психолог Елена Шевченко дала советы, как укрепить память. Память человека развивается до 25 лет, а первые признаки угасания появляются после 50. Но с помощью регулярных тренировок этот процесс можно замедлить.

Памяти поможет хороший сон, который усиливает определенные нейронные связи. Мозг также выводит токсины во время сна, в том числе связанные с болезнью Альцгеймера. Для полноценного отдыха хватит поспать ночью 7-9 часов. А вот недостаток сна ухудшает работу мозга и тогда у человека происходят проблемы с памятью.

Психолог еще советует каждый день читать 20 страниц книги. Чтение заставляет мозг работать, а перед сном поможет расслабиться и снизить стресс.

Поможет памяти и разгадывание кроссворда. Этот вид умственной деятельности лучше других видов упражнений предотвращает деменцию.

Пойдет на пользу мозгу изучение иностранных языков. Учите 30 иностранных слов каждую неделю.

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