ВСУ уничтожили два катера с российскими диверсантами 2 6.02.2023, 15:28

3,874

Оккупантов ликвидировали в Херсонской области.

Этой ночью россияне потеряли два катера с двумя диверсионно-разведывательными группами в Херсонской области. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что россияне не оставляют попыток атаковать на юге Украины, это направление для них остается в приоритете, и там скоплены «достаточно мощные» силы армии РФ.

«Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, которые они поотжимали у местного населения. Они продолжают понемногу диверсионными группами прощупывать нашу оборону на островах и, пытаясь обустроить там наблюдательные пункты, снова потеряли два катера и две ДРГ за эту ночь», – сообщила Гуменюк.

Она уточнила, что уничтожение двух катеров с российскими диверсантами осуществлялось при поддержке украинской артиллерии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».