Реальные зарплаты белорусов продолжают падать 2 6.02.2023, 17:42

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Как выглядит ситуация с доходами и занятостью в регионах.

Аномальный скачок оптовой торговли произошел в Витебской области, промышленность заметнее всего просела в Минской области, а розничная торговля больше всего ушла в минус в столице. Финансовое состояние населения за прошлый год не стало лучше, чем было до этого, а рынок труда продолжил терять экономически активных граждан. Журналисты «Зеркала» сравнили экономическую ситуацию и уровень жизни по итогам 2022 года в регионах.

Занятость просела, а зарплаты съедала инфляция

В прошлом году продолжило сокращаться количество занятых в экономике. Например, Витебская область потеряла почти 8,5 тысячи, Брестская — почти 7,5 тысячи. А в Минске занятых в экономике стало на 27 тысяч меньше, чем годом ранее (-2,5% к 2021 году). Это сравнимо с общим количеством населения в Новогрудке или Вилейке, на пару тысяч меньше численности всех жителей Дзержинска или Осиповичей.

При этом уровень безработицы, которую считают по количеству зарегистрированных в центрах занятости, в большинстве регионов не изменился. Только в Брестской он сократился с 0,2% до 0,1%, а в Минске — с 0,1% до 0,04%.

Что касается зарплат, то традиционно самая высокая была в Минске. В прошлом году она почти достигла 2,3 тысячи рублей (до уплаты налогов). Точно так традиционно больше всего от нее отставал средний заработок в Могилевской области, который составил 1,3 тысячи рублей.

При этом больше всего номинальная зарплата в прошлом году выросла в Гродненской области — на 16,8%. На 15,3% увеличился средний заработок в Брестской области. А в Минске и Минской области он вырос меньше всего — на 12,6% в обоих случаях. В итоге именно в этих двух регионах больше всего просела реальная зарплата. А единственной областью, где она увеличилась, стала Гродненская.

Провал экономики Минской области и невиданный скачок торговли в Витебской

Основной экономический показатель, на который в первую обращают внимание, это ВВП или для регионов ВРП (валовой региональный продукт). По нему самое большое проседание в прошлом году было у Минской области — минус 9%. Следом идет столица, где ВРП за 2022 год сократился на 6,2%. Меньше всего упала экономика Брестской области — на 1,8%, в остальных регионах снижение было от 2% до 3,4%.

Сельское хозяйство по итогам года ушло в минус только в Гомельской области, в остальных отрасль сработала в плюс. Где-то довольно скромно, как в Витебской области (1,5% к 2021 году), а в Гродненской и Брестской, наоборот, отрасль показала хорошие результаты (6,9% и 4,8% соответственно).

Хуже завершила год промышленность, которая продолжила расти только в Минске. Самый большой провал в 2022 году случился в Минской области, где отрасль ушла в минус на 15,4%. Учитывая, что это область, которая вносит основной вклад в общий объем производства (более 20%), такое проседание отразилось на общем показатели отрасли по стране.

Удивительный рост оптового товарооборота произошел в Витебской области: аж на 78,8% к предыдущему году. В плюс сработала также оптовая торговля Могилевской области. А просела больше всего отрасль в Минске — минус 30,5%.

Не так сильно разнятся показатели розничной торговли. По этому показателю все области были в минусе, но больше всего просела торговля в Минске — на 8%. Практически не изменилась она только в Витебской области (минус 0,2%).

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