Диетологи рассказали, какой популярный овощ поможет обрести фигуру мечты 6 6.02.2023, 18:57

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Он разгоняет метаболизм и активизирует обмен веществ.

Избавиться от лишних сантиметров на талии и обрести фигуру мечты может помочь доступный и очень полезный овощ. Речь о свекле, потребление которой разгоняет метаболизм и активизирует обмен веществ, тем самым запуская процесс снижения веса.

Как заявляют эксперты, свекла идеально подходит для похудения, ведь является отличным источником клетчатки или пищевых волокон, которые обеспечивают долговременное чувство сытости. Вместе с тем данный овощ улучшает пищеварение, а если съесть его ближе к вечеру, то он положительно повлияет на качество сна.

Свекла богата на магний, который обеспечивает снижение уровня подкожного жира и провоцирует рост мышечной массы. При этом это очень низкокалорийный овощ. Для примера, в свекле средних размеров содержится всего лишь 35 калорий.

Как именно потреблять свеклу каждый может решить сам, ведь ограничений нет и от термической обработки она не станет менее полезной. Овощ можно есть как сырым, так и запеченным или варенным. Также можно сочетать с другими овощами. Здоровому человеку можно потреблять свеклу каждый день.

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