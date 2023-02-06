«Это какое-то недоразумение в центре города» 4 6.02.2023, 20:18

7,396

Как живется в домах на самой студенческой улице Минска.

Улица Богдана Хмельницкого — одна из самых маленьких в Минске. Она связывает главный проспект и улицу Якуба Коласа — такой пешеходный переход от трамваев до станции метро «Академия наук». Ее можно обойти за 10 минут, но при этом увидеть много важных для города объектов: кинотеатр «Октябрь», Баню № 1 и БНТУ. Из-за расположения рядом университетского корпуса эту улицу часто называют студенческой. За несколько лет здесь увеличилось количество точек общепита, открылись рестораны известного фастфуда. Такое соседство не могло не отразиться на атмосфере места и жизни в трех жилых домах. Realt прошелся по улочке и поговорил с местными про условия, которыми они, мягко говоря, недовольны.

В вечернее время улица живет более спокойной жизнью. С кинотеатра «Октябрь» хорошо просматривается «Айсберг», слышен грохот трамвая. Его местами перебивает перебивает музыка в местных барах. Днем здесь совсем иначе. На маленькой улочке движение не менее активное, чем на проспекте. Вся парковка и дворы заполнены машинами, узкие тротуары — пешеходами. Чтобы разминуться, то и дело приходится ворочаться. Тесно здесь даже цветам. На мокрой земле четко видны следы от сапог, что протоптали летние клумбы.

За несколько лет улица сильно изменилась, хоть и сохранила старожилов: кинотеатр, БНТУ, книжный магазин и старейшую баню города. Ее полтора года назад открыли после реконструкции. Здесь по-прежнему стоят три жилых дома. Там на первых этажах последнее время то и дело открываются и закрываются кафешки и шавермы. Раньше по пути в кино или в перерывах между парами молодые люди закупались блинами по другую сторону БНТУ или в маленьком магазине «Семь хлебов» у «Октября». Офисные работники выбирались на обед в Limoncello. Но время этих заведений ушло. На смену ресторана пришла кальянная. В вечном, казалось бы, магазинчике открылся печатный центр.

Тяжело выживать мелким кафешкам и из-за известного фастфуда. С одной стороны улицы работает Burger King, с другой — KFC.

Тамара переехала в 10-ый дом на Хмельницкого почти 8 лет назад. Напомним, его построили в 1964 году. Женщине с маленьким ребенком есть что рассказать про дворы, где постоянно собираются студенты и оставляют здесь свои машины.

— С той стороны парковка постоянно переполнена, а куда еще им припарковаться? Эвакуатор у нас работает постоянно. Но самое страшное не это. Когда они заезжают во двор, то не видят, кто идет по дороге. Сколько страшных ситуаций было. Мы хотели поставить ограждение, шлагбаум, но нам власти сказали, что это помешает приезду скорой. Не знаю, как это может помешать скорой, тем более, что рядом высотка на Сурганова, 27 отгородилась точно так же. Сейчас еще нормально, а перед сессией идут бои за место. Какое-то недоразумение в центре города, — делится женщина.

Местный двор нравится не только водителями, но и молодым людям, которые занимают лавочки у подъездов и частенько там обедают.

— Просишь дать пройти в подъезд, говоришь, что они мешают, а они в ответ: «это общественное место». Возмущаются, что мы им не даем кушать. Неприятно, ты проходишь как будто через столовку. Пусть заведения дополнительные места организуют, — считает женщина и говорит, что первые два года жизни дались ей тяжело. Как раз в этот период делали ремонт на первом этаже кафешки в их доме. Позже с ними все вопросы уладили, не слышно даже музыки.

Не считая этих нюансов, жить в таком месте Тамаре нравится. Дом после капремонта, находится рядом с центром, много транспорта. По словам женщины, сейчас много квартир сдается студентам и молодым семьям, но проживают и старожилы — те, кто работал в «Доме прессы».

— Для одиноких или молодых пар место вообще шикарное.

В ближайшие годы на улице количество прохожих увеличится, ведь в прошлом марте ожила стройка новых корпусов художественного училища имени А. К. Глебова рядом с корпусом БНТУ. Там же будет располагаться и общежитие на 85 мест. Училище 13 лет считалось долгостроем.

4-й дом по улице находится рядом с филиалом Энергосбыта. На первом этаже уже много лет работает «Белкнига», а в прошлом году открылось заведение с азиатской кухней.

Людмила переехала сюда через год после постройки пятиэтажки, в 1964 году. По ее словам, в пятиэтажке получали квартиры работники «Белсельхозтехники».

— У нас обыкновенные хрущевки тех годов. До приезда сюда мы жили с родителями на Грушевке. Сейчас много кто уже продал свои квартиры, кто-то сдает студентам, — комментирует женщина.

Людмила тоже недовольна обстановкой на их улице. Говорит, что местным порой не хватает места поставить машины во дворах, все парковки заняты студентами. А еще студенты курят у них во дворе.

— Они все стоят курят за пределами БНТУ. Мало того, что гадят на территории города, так еще и к нам заходят. Многие окурки бросают на землю, ведь урн не хватает, даже не около всех заведений они есть. Кроме того, за улицей вообще никто не смотрит. Сейчас скользко и за полчаса на одном участке дороги поскользнулось 58 человек, из них 14 упали. Специально решила понаблюдать. Раньше за территорию рядом несли ответственность и заведения, а сейчас никому ничего не нужно.

Напротив кинотеатра «Октябрь» находится дом № 2. Он старше двух предыдущих зданий — 1961 года постройки. Здесь квартиры получали сотрудники «Дома печати» и журналисты. Из некоторых окон видно даже проспект.

Ольга Александровна живет в этом доме всю жизнь. Ее отец заслуженный журналист Беларуси Александр Сергеевич Дитлов. Он был военным корреспондентом во время Великой Отечественной войны. После 45-го работал в БЕЛТА, а после — в газете «Рэспублiка». Был одним из основателей журнала «Маладосць» и ведущим популярных передач «Ветер странствий» и «Клуб „Спектр“». Он также являлся одним из первых председателей Белорусского союза журналистов.

Женщина с ностальгией вспоминает свое детство. Еще до «Октября» на этом месте 20 лет отработал кинотеатр «Зорька». Рядом с ним находился сквер, куда местные ходили гулять. Для детей самым манящим местом было кафе-мороженное на месте KFC. А в булочную, что по плану строили с домом, заглядывали за выпечкой каждый день.

— Сейчас остался единственный маленький магазин под боком — «Лидер» на проспекте. Я часто прошу соседей, чтобы купили продукты в магазине, ведь с больной ногой особо не находишься. Да и опасно — гололед, а тротуары не посыпают, — признается жительница.

Ольга Александровна считает, что вся улица сделана для студентов, а о местных никто не думает. Говорит, что по выходным стаканчики от фастфуда летают по двору, потому что урны переполнены.

— Сотрудники кафе ночью тягают этот мусор. Раньше соседи, чьи окна выходили на кинотеатр, завидовали тем, кто живет с окнами во двор, потому что было тихо. А сейчас и с этим проблемы. Мы попросили, чтобы нам скамейки убрали, потому что студенты засиживаться стали. Но нам и правда повезло. Летом со стороны дороги невозможно окна открыть: такси ночью одно за одним, музыка, драки бывают, да и после вечернего сеанса шумновато. Ни деревьев, ни цветов — все вытоптали. Улица стала ужасной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».