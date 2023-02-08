Командор хунты 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.02.2023, 8:27

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Интересный «союзник» появился у Кремля.

Военная хунта Мали наградила Лаврова степенью Командора Национального ордена (3-я из пяти его степеней).

Видимо, 1-я (Кавалер Большого креста) ждет Путина, 2-я (Великий офицер) - Пригожина. После военного переворота в августе 2020-го хунта во многом удержалась благодаря тому, что в 2021-м наняла «ЧВК Вагнера».

Путину нужны не только ресурсы. По мнению экспертов, он пытается создать в Центральной Африке что-то вроде «второго фронта» против Запада. Интерес представляет цепь стран: от Мали на западе до Судана на востоке.

Методы «на земле» а-ля Буча. В апреле 2022 г. инструкторов РФ в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах жителей во время операции военных Мали. В январе 2023 г. в ООН призвали к независимому расследованию возможных военных преступлений в связи с «постоянными и тревожными отчетами об ужасных казнях, массовых захоронениях, пытках, изнасилованиях, грабежах, выборочных задержаниях и насильственных исчезновениях, совершенных вооруженными силами Мали и их союзниками».

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