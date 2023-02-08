Футболист сборной Украины одним ударом отправил в нокаут российского провокатора в Турции 8.02.2023, 9:40

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Инцидент произшел в гостинице.

Форвард украинской сборной и донецкого футбольного клуба «Шахтер» Даниил Сикан на сборах в Турции проучил россиянина за провокацию.

Об этом сообщает издание «Взбирна» со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, инцидент возник в гостинице в Турции, где у «Шахтера» запланировано тренировочное собрание.

В том же отеле поселились несколько граждан России. Однажды они под хмельком, увидев Сикана в футбольной форме «горняков», начали его провоцировать. Они выкрикивали «Слава России».

В свою очередь Сикан, без раздумий, одним ударом в лицо «вырубил провокатора». Последнего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Известно, что россиянин пришел в себя, однако не смог узнать обидчика.

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