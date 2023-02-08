Можно ли в Беларуси изготавливать самогон и делать настойки дома не для продажи? 2 8.02.2023, 20:45

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Назван ряд условий.

Нелегально варить самогон нельзя — за это дадут штраф. А вот изготовление домашних настоек не запрещено, но только из купленного в магазине спиртного. Об этом изданию «Наш край» сообщил старший участковый инспектор Барановичского ГОВД Дмитрий Мизгер.

Отвечая на вопрос, можно ли варить самогон или делать крепкие настойки на травах для собственного употребления, он рассказал, что вообще-то изготовлять крепкие спиртные напитки в домашних условиях запрещено — это касается прежде всего самогона.

Что касается настоек и наливок, то их не запрещается делать и дома, однако сырье — травы, ягоды и фрукты — можно заливать только купленным в магазине алкоголем, но не самогоном.

В противном случае грозит административная ответственность по ст. 13.27 КоАП: штраф до пяти базовых величин (185 рублей) с конфискацией напитков, сырья и самогонных аппаратов. В случае повторного нарушения в течение года либо изготовлении более 5 литров самогона или более 30 литров самогонной браги грозит штраф до тридцати базовых величин (1110 рублей) опять же с конфискацией.

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