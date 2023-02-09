закрыть
9 февраля 2023, четверг, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тысячи единиц техники и плохо обученные солдаты: как РФ начинает новое наступление

6
  • 9.02.2023, 12:38
  • 4,478
Тысячи единиц техники и плохо обученные солдаты: как РФ начинает новое наступление

На территории Украины находится более 300 тысяч российских военнослужащих.

Россия готовится к новому наступлению на Украину - она собрала для этого около 1800 танков, почти четыре тысячи бронемашин и 2700 артиллерийских систем. Новое вторжение может произойти в течение ближайших 10 дней.

Об этом на условиях анонимности рассказал один из украинских чиновников, пишет Foreign Policy.

Также оккупанты имеют в своем распоряжении 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как «Град» и «Смерч», 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак.

На сегодняшний день на территории Украины находится более 300 тысяч российских военнослужащих, что намного больше, чем в начале полномасштабного вторжения. Они сконцентрированы на востоке страны.

В то же время по оценкам Пентагона, рассказал собеседник издания из США, российские войска, которые уже были брошены на поле боя, «плохо оснащенные и плохо обученные».

Отмечается, что нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин отказался от планов по захвату Украины, однако аналитики и украинские официальные лица ожидают, что вероятное наступление будет сосредоточено на востоке страны – в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты стремятся выйти на административные границы этих регионов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников