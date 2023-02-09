Тысячи единиц техники и плохо обученные солдаты: как РФ начинает новое наступление 6 9.02.2023, 12:38

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На территории Украины находится более 300 тысяч российских военнослужащих.

Россия готовится к новому наступлению на Украину - она собрала для этого около 1800 танков, почти четыре тысячи бронемашин и 2700 артиллерийских систем. Новое вторжение может произойти в течение ближайших 10 дней.

Об этом на условиях анонимности рассказал один из украинских чиновников, пишет Foreign Policy.

Также оккупанты имеют в своем распоряжении 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как «Град» и «Смерч», 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак.

На сегодняшний день на территории Украины находится более 300 тысяч российских военнослужащих, что намного больше, чем в начале полномасштабного вторжения. Они сконцентрированы на востоке страны.

В то же время по оценкам Пентагона, рассказал собеседник издания из США, российские войска, которые уже были брошены на поле боя, «плохо оснащенные и плохо обученные».

Отмечается, что нет никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин отказался от планов по захвату Украины, однако аналитики и украинские официальные лица ожидают, что вероятное наступление будет сосредоточено на востоке страны – в Донецкой и Луганской областях. Оккупанты стремятся выйти на административные границы этих регионов.

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