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Активист рабочего движения держит голодовку уже 41 день

  • 9.02.2023, 18:16
Активист рабочего движения держит голодовку уже 41 день
Александр Капшуль

Александр Капшуль начал протест 31 декабря.

В Гомельском областном суде с 9 ноября в закрытом режиме проходит суд по делу активистов рабочего движения. По делу проходят сразу десять политзаключенных, среди которых — Александр Капшуль.

Всех обвиняют в измене государству, а также по ряду других статей Уголовного кодекса. Политзаключенным грозит до 15 лет заключения.

Как сообщают правозащитники, с 31 декабря Александр объявил голодовку против нарушения законодательства во время его содержания в гомельском СИЗО. Голодовка продолжается 41 день, при этом первые несколько дней он не пил даже воды.

Капшуля задержали 25 сентября 2021 года на территории РФ и передали сотрудникам КГБ Беларуси. Сообщалось, что у него была сломана нога и повреждена рука.

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