«Минскранс» меняет маршрут автобуса Минск-Варшава из-за закрытия пункта пропуска «Бобровники»1
- 9.02.2023, 19:53
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С 10 февраля.
«Минсктранс» предупредил, что с 10 февраля 2023 году изменится маршрут Минск-Варшава по причине закрытия пункта пропуска «Бобровники». Информация опубликована в телеграм-канале организации.
Отмечается, что с 10 февраля текущего года рейсовые автобусы, следующие по маршруту Минск-Варшава, с отправлением из белорусской столицы в 8 часов, а из Варшавы - в 19.30, будут следовать по измененному маршруту. В организации уточнили, что с указанной даты автобус будет ехать через Барановичи, Брест, пункты пропуска «Брест/Тересполь», аэропорт имени Шопена, автовокзал «Заходний» Варшавы в обоих направлениях. «Минсктранс» обращает внимание на то, что заезд в Белосток, Волковыск, а также Зельву и Слоним выполняться не будет.