Пятое поражение Путина

Пятое поражение Путина1
- Дмитрий Кулеба
- 1.03.2023, 12:46
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Глава Кремля снова проиграл 1 марта.
1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения – Украина победила его зимний террор.
Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы.
Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту тоже не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами.
Итак, это пятое поражение.
Первое поражение было тогда, когда мы с первых минут наступления не дали Путину парализовать нас страхом.
Второе – когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не пала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не падет.
Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.
Четвертое поражение – потеря Россией большой части оккупированных территорий Украины в результате эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных сил обороны Украины.
До окончательной победы еще тяжелый путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны ежедневно работать на нее и верить в Украину.
Дмитрий Кулеба, Facebook