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Пятое поражение Путина

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  • Дмитрий Кулеба
  • 1.03.2023, 12:46
  • 9,054
Пятое поражение Путина

Глава Кремля снова проиграл 1 марта.

1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения – Украина победила его зимний террор.

Мы выстояли самую тяжелую в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы.

Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту тоже не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами.

Итак, это пятое поражение.

Первое поражение было тогда, когда мы с первых минут наступления не дали Путину парализовать нас страхом.

Второе – когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не пала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не падет.

Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Четвертое поражение – потеря Россией большой части оккупированных территорий Украины в результате эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных сил обороны Украины.

До окончательной победы еще тяжелый путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны ежедневно работать на нее и верить в Украину.

Дмитрий Кулеба, Facebook

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