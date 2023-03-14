«Трибуна»: Из БАТЭ уволили трех футболистов 1 14.03.2023, 18:50

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Еще два игрока не имеют с клубом контрактов.

Голкипер Денис Щербицкий, защитник Данила Нечаев, полузащитник Дмитрий Бессмертный уволены из БАТЭ, сообщает «Трибуна».

Кроме того, капитан Станислав Драгун и опытный игрок обороны Максим Бордачев не имеют контракты с клубом. Футболисты провели предсезонку в команде.

Нечаев и Бессмертный принимали участие в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси против «Белшины» (5:0). На ответный поединок футболисты заявлены не были.

В декабре 2022-го СМИ сообщали о создании «черного списка» так называемого Минспорта как минимум из 48 фамилий, в основном из участников видео против насилия в сентябре 2020-го. С фигурантами списка клубам в режимной Беларуси было запрещено заключать контракты.

Позже стало известно, что «Минспорта» делает выборочные исключения из перечня, на что могут повлиять прошения руководителей клубов и участие в режимных мероприятиях, однако некоторым игрокам не помогает и это.

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