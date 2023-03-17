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Российские самолеты не могут летать из-за дефицита американских свечей зажигания

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  • 17.03.2023, 10:22
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Российские самолеты не могут летать из-за дефицита американских свечей зажигания
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Авиакомпании РФ готовятся остановить полеты Superjet 100.

Российские авиакомпании готовятся к прекращению полетов на региональных самолетах SSJ-100 из-за дефицита свечей зажигания, которые используются в российско-французских моторах SaM146.

Остановка части парка SSJ-100 может произойти «в течение ближайшего времени», а затем возможно «полное прекращение полетов всего парка воздушных судов», пишет РБК со ссылкой на письмо первого замгендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова, которое он отправил в Минпромторг 16 февраля.

Как отмечает Панфилов, дефицит американских свечей зажигания, возникший из-за санкций, «ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых». Проблему подтвердили в шести авиакомпаниях, эксплуатирующих SSJ-100.

Российская промышленность предложила несколько вариантов для замены американских свечей, но пока ни один из них не был сертифицирован, говорит председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. В связи с этим перевозчик откажется от увеличения налета своих SSJ-100 в летний сезон.

У авиакомпании «Якутия» нет новых свечей на складе, остались лишь несколько бывших в употреблении. Их хватит до конца 2023 года, сказали два источника, близких к перевозчику. «Очень ждем, что российская промышленность решит вопрос с их скорейшим импортозамещением. Если этого не случится, перевозчикам придется останавливать эксплуатацию Superjet», — говорит собседник в компании.

Дефицит свечей наблюдается даже у крупнейшего оператора Superjet — авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). По этой причине компания в весенне-летнем расписании будет летать только на 40% Superjet из общего парка в 76 бортов, пишет телеграм-канал «Авиаторщина».

В «Ростехе» утверждают, что импортозамещение по всей востребованной номенклатуре изделий для Superjet «идет полным ходом». «В составе кооперации мы интенсивно работаем над созданием аналога свечи зажигания, в этом году ожидаем результат», — отметили в Объединенной двигателестроительной корпорации, которая входит в структуру госкорпорации.

В Минпромторге заверили, что российский аналог свечей «находится в производстве». В «ИрАэро» надеются а скорейшее разрешение проблемы. «Обещали, что свечи российского производства должны появиться к сентябрю [2023 года]. Постараемся продолжать полеты на Superjet до этого времени», — сказал гендиректор компании Юрий Лапин.

«Делается все, чтобы россияне могли летать и Superjet — а сегодня это основная «рабочая лошадка» региональных авиалиний — оставались в строю, несмотря на санкции», — сказал представитель «Ростеха».

Самолет SSJ-100 разрабатывался в кооперации более чем с 20 мировыми лидерами авиастроения. Турбовентиляторные двигатели SaM146 Superjet до введения санкций производила компания PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Старун». Некоторые компоненты для мотора поставляла американская компания Unison Industries, в частности свечи. Они считались расходным материалом и подлежали замене при наработке 1 тыс. циклов (взлетов-посадок), говорят источники.

Всего Superjet эксплуатируют 12 российских авиакомпаний, в парке которых в общей сложности находятся 160 таких самолетов. В Минпромторге пообещали ускорить работу над импортозамещенной версией Superjet в марте 2022 года.

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