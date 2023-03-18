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Какие направления для отдыха доступны белорусам этой весной

  • 18.03.2023, 18:36
Какие направления для отдыха доступны белорусам этой весной

Шесть идеальных вариантов.

За весь 2022-й год Белгидромет насчитал в Беларуси всего 20-35 ясных дней. Не очень-то приятная статистика. Эту ситуацию можно исправить отдыхом у моря.

Журналисты tochka.by посмотрели, какие туры предлагают операторы и куда можно полететь из Минска, если организовать свой отдых самому.

Куба

Найти это направление среди предложений туроператоров не так-то просто.

Специалисты предлагают улететь на Кубу вдвоем за $2370 (Br6680) и отдохнуть там на протяжении семи ночей.

За эти деньги в вашем распоряжении окажется пятизвездочный отель. Но лететь придется из Москвы. С другой стороны, какая разница, если на Кубе сейчас выше +30°.

К слову, в ноябре цены на кубинский отдых были другими: туркомпания предлагала улететь на 11 дней за Br7848 на одного человека. Были варианты и с отпуском за Br4500, но их быстро разобрали.

Как тогда, так и сейчас визы белорусам по этому направлению не нужны, если они прибывают в стране не более 30 дней.

Погода в марте здесь прекрасна: это «сухой» сезон, а столбик термометра достигает +20° +30° в зависимости от части Кубы.

Шри-Ланка

Оформить визу в Шри-Ланку достаточно просто.

Разрешение на въезд можно получить на сайте департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки. При этом нужно заплатить сбор в $20 (Br56,4) на 30 дней с двукратным въездом.

Пятизвездочный отель на конец марта и восемь ночей обойдется в $2800 (Br7900) на двоих. При этом отдых гостям организуют по программе «все включено».

В марте на Шри-Ланке обычно три-шесть дождливых дней, дневная температура поднимается выше +30°.

Вылетать по этому направлению предлагают из Москвы.

Индия

Четырехзвездочный отель на Гоа обойдется двоим путешествующим в €3100 (Br9300). Вылет планируется в середине марта из Москвы, отдохнуть можно семь ночей.

Все короновирусные ограничения для туристов Индия сняла, однако не стоит забывать про визу. Ее можно получить в электронном виде и самостоятельно. Правда, придется оплатить небольшой сбор – $25 (Br70,5).

Таиланд

Полететь вдвоем в теплый Пхукет можно за Br11891, семь дней и ночей в это время года пройдут очень комфортно: на курорте в марте выше +30° днем и +23° ночью. Вода «ласковая» – +29°.

Отель будет находиться достаточно далеко от пляжа – в девяти километрах, на территории располагается большой бассейн.

В программу отдыха включены только завтраки, об остальных приемах пищи придется позаботиться самостоятельно.

Цены на это направление практически не меняются с ноября 2022-го, когда спрос на отдых с возможностью встретить Новый год в Таиланде должен был сформироваться повышенным.

Однако что тогда, что сейчас полет в Таиланд вряд ли обойдется вам ниже Br10 000. В декабре за возможность отдохнуть в «четырех звездах» пришлось бы отдать Br12000.

Вылет из Минска.

Египет

Расположиться на первой береговой линии в отеле с пятью звездами можно за Br3725. Предложение для двоих включает программу All inclusive и отдых длиной в семь ночей на курорте Макади-Бэй, в 25 км от Хургады.

Море от отеля – рукой подать, что очень хорошо, ведь в Египте в марте достаточно тепло: днем температура воздуха может быть от +22° до +34°.

Хотя погода и может преподнести плохой подарок в виде сильного ветра, который не даст ни загореть, ни искупаться.

Кстати, бухта Макади-Бэй считается самым защищенном от ветра курортом в Хургаде.

ОАЭ

В Шардже в четырехзвездочный отель готовы заселить двоих за Br3925. Программа – только завтраки, что весьма характерно для Эмиратов.

Номер можно забронировать с видом на Персидский залив, а до общественного пляжа придется идти не больше 10 минут. По крайней мере, так обещают туроператоры.

В марте в ОАЭ обещают почти столько же солнечных дней, сколько ясных бывает в Беларуси за целый год. Дожди в это время в Эмиратах встречаются редко: один раз за 31 день.

Воздух прогревается до +24° +30°, а вода до +25°, что может быть вполне комфортно для купания.

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