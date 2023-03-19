«Мобики» из Петербурга взбунтовались после разгрома под Авдеевкой 3 19.03.2023, 14:05

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Оккупанты потеряли 70% личного состава во время безумных атак с автоматами на танки.

Еще одна группа мобилизованных россиян просит Путина спасти их от участи «пушечного мяса». «Челобитную» главе РФ записала новая партия мобилизованных. На этот раз из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает dialog.ua.

Они просят, чтобы их перестали бросать в самоубийственные штурмы укрепленных позиций ВСУ.

Записавшие видео «мобики» воюют в составе 138-й мотострелковой бригады ВС РФ. Их, несмотря на отсутствие подготовки, перевели в штурмовики и бросили в бой на укрепленные позиции ВСУ на Донбассе. Закончилось это для оккупантов плачевно.

«Наш отряд понес неоправданно большие потери. Нас отправили на штурм укрепрайона под Авдеевкой без разведки… Потери составили более 70% личного состава. Несмотря на это, а также на потерю всего полевого командного состава, отсутствие тяжелого вооружения, остатки нашего подразделения собираются отправить на убой с автоматами против оборудованных позиций противника, артиллерии и танков», - пожаловались питерские «мобики».

Они уверяют, что командование не только не идет с ними на контакт, но и запугивает. За отказ штурмовать с автоматами позиции ВСУ мобилизованным грозят арестом и переводом в ЧВК.

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