В РФ возбудили уголовное дело против генерала Росгвардии 4 20.03.2023, 23:08

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Вадим Драгомирецкий

Вадим Драгомирецкий сознался в систематическом получение «откатов».

Заместитель командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий сознался в систематическом получение «откатов». Против него возбудили уголовное дело о получении взяток и превышении полномочий, сообщил руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам депутата, генерал признал вину и написал явку с повинной. Его подозревают в регулярном получении взяток от подрядчика, который занимался реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. Драгомирецкий мог получить 19 млн рублей, отмечает Хинштейн. Глава Росгвардии Виктор Золотов скоро освободит Драгомирецкого от должности.

«В преступную схему входил и начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан чекистами накануне и сейчас находится в СИЗО», — написал депутат в своем телеграм-канале.

В 2019 году Драгомирецкий задекларировал годовой доход 2 млн рублей, пишет РБК. Он указал, что владеет земельным участком в 200 квадратных метров и долей в квартире площадью 72 квадратных метров, а также автомобилем Hyundai Grandeur.

В конце прошлого года двоих высокопоставленных чиновников из Минобороны обвинили в получении взяток. Сперва в ноябре военный суд приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы управления Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова. Его признали виновным в получении взяток на 6,52 млн рублей.

Затем в декабре по подозрению в получении взятки полиция задержала заместителя директора 223-го летного отряда Минобороны Евгения Бутусова. По данным ТАСС, размер взятки составлял 2 млн рублей.

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