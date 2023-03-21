Юрий Фельштинский: Режим Лукашенко — слабое звено в российской военной кампании 21.03.2023, 11:24

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Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

Если Путин потеряет Беларусь, продолжение военных действий станет бессмысленным.

Известный американский историк и писатель Юрий Фельштинский считает, что без освобождения Беларуси невозможно победить путинский режим. Такое мнение он высказал интервью изданию «Kurier Wileński». Сайт Charter97.org публикует перевод интервью с польского языка.

— Юрий, наш текст появится в киосках под конец февраля — в начале марта. Таким образом пройдет ровно год с начала широкомасштабной войны России в Украине. И, наверное, я задам вопрос, который мучает многих — когда это закончится? Можем ли мы рассчитывать, что все закончится через месяцы? Или же речь идет о годах?

— Эта война закончится, во-первых, после того, как от российских войск будет освобождена Беларусь, будет устранен Лукашенко и в Беларуси будет образовано новое демократическое правительство, и, во-вторых, после того, как по Москве будут нанесены ракетные удары по пяти объектам: зданию ФСБ на Лубянке, зданиям МИДа и Министерства обороны и Госдумы России и Останкинской телебашне. После этого со всех украинских оккупированных территорий, включая Крым, российские войска уйдут сами. Впрочем, по Севастополю и Черноморскому флоту, может быть тоже придется для этого нанести удары.

Теперь я попробую сформулировать, почему именно так следует вести военную кампанию, и когда все это может произойти.

Путин начал захват Украины в 2014 году: захватил Крым, начал военные действия на Донбассе, и остановился. Он остановился, потому что захват Украины нужно было начинать с наступления на Киев. А для этого нужно было сначала оккупировать Беларусь. Беларусь он оккупировал тихо и незаметно к 2021 году, и 24 февраля 2022 года начал наступление из Беларуси на Киев. Наступление провалилось, и война приняла затяжной позиционный характер. Сейчас Россия снова концентрирует войска в Беларуси, чтобы предпринять вторую попытку захвата Киева. Без этого невозможно выиграть войну против Украины, и Путин это знает.

Россия ведет военные действия с трех главных направлений: белорусского, донбасского и крымского. На донбасском и крымском идет позиционная война. Там сосредоточены серьезные силы российской армии, и их изгнание из оккупированных территорий проблематично. При соотношении населения России к Украине 4:1, при том, что России абсолютно все равно, сколько российских солдат гибнет в Украине, в то время как Украине не все равно, сколько своих граждан она теряет в войне, при том, что Россия наносит еще и безнаказанные удары с воздуха по гражданскому населению Украины, позиционная война, напоминающая кампанию Первой мировой на линии соприкосновения французских и германских войск — с военно-тактической точки зрения не выгодна Украине. Перелом в этой войне может произойти, только если Украина, при политической и военной поддержке союзников, нанесет поражение российским войскам в оккупированной России Беларуси, и нанесет удары по Москве. Почему именно по Москве? Потому что огромное государство — Россия — страна одного города. Вся жизнь большой страны сосредоточена в Москве. Все руководство — в Москве. Весь цвет Путинской России — в Москве. Остальная Россия может завтра уйти под воду, этого никто не заметит. В России все решает Москва и все зависит от Москвы. По ней и нужно наносить удар, никуда больше. Воевать на российской территории тоже никому не придется.

Для этого необходимо, чтобы западные союзники Украины дали ей наступательные виды вооружения, включая самолеты класса F-16 и ракеты дальнего радиуса действия, способные наносить удары по Москве. Если это произойдет, война закончится за две недели поражением России. Если нет — затянется на непрогнозируемое время, до тех пор, пока союзники не дадут Украине соответствующее оружие и не примут соответствующее политическое решение. Так что нужно отсчитывать время с момента, когда Украина получит ракеты дальнего радиуса действия.

Я понимаю, что сказанное звучит достаточно неожиданно и радикально. Но освобождение Германии от нацизма началось не с высадки союзников в Германии, а с высадки союзников в Италии, Греции и Франции, и с освобождения всех оккупированных территорий. И исход первой мировой войны был определен не позиционными боевыми действиями на франко-германской границе. Наносить удар нужно всегда по слабому, но стратегически важному звену в цепи противника. Таким звеном в путинской кампании по захвату Украины является Беларусь — важнейшая стратегическая территория для нанесения Россией руками Лукашенко ядерного удара по Европе и плацдарм для будущего вторжения в Восточную Европу. Если Россия потеряет Беларусь, продолжение военных действий в Донбассе и Крыму для России станут бессмысленным.

— Каковы, по-вашему, перспективы России в этой войне и после нее? Перспективы Путина и его окружения, а также граждан России.

— Перспективы России в этой войне плачевные. Берем лучший для Путина вариант: Украина завтра сдалась и Путин ее захватил. После этого он двинется в Молдову. После этого он двинется в страны Балтии. И все равно начнется полномасштабная третья мировая война, в которой Россия потерпит поражение. Но это даст Путину некую отсрочку и удовлетворение, а российскому народу — несколько месяцев ощущения, что он снова стал Великим.

Более вероятный вариант состоит в том, что Украина будет продолжать воевать, причем в целом успешно, а Запад медленно двигаться в сторону предоставления Украине все более и более современных видов вооружений, включая F-16 и ракеты дальнего радиуса действия. А Путин будет класть на поле боя новые десятки и десятки тысяч послушных российских солдат, которые не видят ничего неправильного в том, что их посылают на убой «в интересах государства».

Путин не переживет этой войны, как и его окружение. Но это последнее, что меня беспокоит, точнее — последнее, о чем мы должны сейчас думать. Что касается граждан России — они не изменятся, пока после поражения России не родятся новые поколения, которые будут ненавидеть своих родителей за то, что они участвовали в этой войне, активно или пассивно. И презрение детей и внуков будет самой страшной карой для всех тех, кому сегодня больше 15, и кто доживет до окончания этой войны, как было в Западной Германии после 1945 года.

— В свою очередь — какие по Вашему мнению перспективы Украины после завершения войны? И какие, по вашему мнению, перспективы должны быть. Ведь одно это — какие перспективы могут быть, а другое дело — каких бы нам хотелось.

— Перспективы Украины легко просчитываемы. Она будет отстроена с помощью Европы и Северной Америки, большей частью за российские деньги, выплачиваемые как репарации. Арестованные деньги российского государства и российских олигархов, Газпром и российские нефтяные компании — все отойдет Украине в счет репараций. Она станет членом НАТО, так как к моменту окончания войны у Украины будет самая боеспособная армия в Европе (она уже и сейчас такая), и членом ЕС, так как Украина уже в ЕС: когда несколько миллионов твоих граждан, въехавших в ЕС как беженцы, живут и работают в Европе какое-то время, твоя страна становится де-факто членом ЕС. Оформлением этого статуса де-юре может занять какое-то время, но это чистая формальность, тем более что ЕС на административном уровне будет заниматься восстановлением Украины, и это разумнее делать, имея Украину формально членом ЕС. Путин до начала войны опубликовал на многих языках трактат о том, что: нет такой страны Украина; нет такого народа; нет такого языка. По итогам первого года войны всем стало очевидно, что: есть такая страна Украина; есть такой народ, и есть такой язык. Крайне важно, что это понимание пришло и ко всем украинцам (до 2022 года это было не абсолютно так, тем более — до 2014-го). Никогда — как и вся остальная Восточная Европа — Украина не вернется под российское иго. Это главное «достижение» Путина по итогам первого года войны.

— Как вы считаете — после войны возможно изменение баланса сил в мире? Или же Запад снова примет Россию и придумает «отговорку» для ее военных преступлений?

— Баланс сил в мире изменится только в том смысле, что Российская федерация перестанет быть угрозой. Военные преступления России и российского руководства будут осуждены. Я не думаю, что кто-то будет заинтересован в том, чтобы придумывать отговорки для вызволения преступников из рук международного правосудия. Россия сможет излечиться от своей имперской болезни и стать нормальной страной, если к власти в России придут люди, понимающие, что Путин, его окружение и госбезопасность, как ведомство, являются главными и единственными врагами России. Если этого не произойдет, Россия обречена на новую войну и новую погибель.

Россия потеряет какие-то территории: Чеченскую республику, Ингушетию, Дагестан, может быть Татарстан. Но на многочисленные государства, как многие предполагают, Россия не распадется. Она останется большим евро-азиатским государством. По результатам войны следовало бы, конечно же, пересмотреть статус Калининградской области и вернуть эти земли историческим владельцам. Россия должна будет вывести войска из Приднестровья, вернуть, наконец, Японии оккупированные Советским Союзов в конце мировой войны Курильские острова и подписать, наконец, мирный договор с Японией. Вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии должно будет решить грузинское правительство. Российский черноморский флот перестанет существовать и покинет Черное море. Россия лишится права иметь свои базы в Крыму. Это то, что должно стать предварительными условиями для возврата России в семью европейских государств.

— В конце ноября 2022 г. в Польше на польском языке вышла Ваша книга — «От Красного террора к мафиозному государству». Какой вывод об идущей войне и ее перспективах мы могли бы сделать, основываясь на этой книге?

— В 1918 году госбезопасность Советской России поставила перед собой задачу захвата власти в государстве. Через каскад неудачных попыток захватить власть, ФСБ успешно реализовала свою мечту в 2000 году, когда президентом стал подполковник ФСБ, бывший директор ФСБ Путин, поставивший на высшие государственные, политические и хозяйственные посты высших офицеров силовых ведомств. В 2000 году он вернул стране советский гимн и приступил к реализации программы по переделу мира. Мы являемся очевидцами всех ее этапов: Грузия в 2008, Украина в 2014, Украина в 2022-2023… Если Запад не остановит Россию в Украине, последует непременное продолжение в Молдову и в Восточную Европу. Но мне кажется, что Россия будет остановлена.

— С перспективы прошедшего года и Ваших нескольких посещений Польши в прошлом году — как Вы думаете — что ждет Польшу в ближайший год? На что ей стоит настроиться и какого шанса не упустить после окончания войны?

— Польша планировала создать самую сильную армию стран членов НАТО в Европе. Польша великодушно и эффективно помогает Украине оружием и приемом беженцев, забыв или по крайней мере оттеснив на задний план исторические противоречия и конфликты. Я не думаю, что Польша может сделать что-то большее. Если границы нынешнего конфликта не расширятся, Польша сможет остаться вне его. Если расширятся — Польша станет частью этого конфликта как член НАТО.

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