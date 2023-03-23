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Скабеева устроила истерику из-за поездки Зеленского в Бахмут

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  • 23.03.2023, 8:21
  • 8,172
Скабеева устроила истерику из-за поездки Зеленского в Бахмут

Российские войска не контролируют «дорогу смерти».

После поездки президента Украины Владимира Зеленского в район Бахмута 22 марта все российские пропагандисты негодуют. Так, телеведущая пропутинского канала Ольга Скабеева удивлена, как президент Украины проехал по «дороге смерти», которую якобы полностью контролируют войска РФ.

Видео с ее выступлением разлетелось в сети. Пропагандистка пригласила к себе в эфир эксперта, который не смог подтвердить или опровергнуть приезд Зеленского в Бахмут.

«Что в итоге в Бахмуте? Сообщают, что Зеленский съездил туда и якобы проехал по той «дороге смерти», которую полностью контролируют российские артиллеристы», – заявила она в эфире передачи.

При этом приглашенный на эфир эксперт, у которого Скабеева спросила про данную ситуацию, заявил, что он не знает ничего про обстановку в Бахмуте.

«Что-то происходит точно», – сообщил он авторитетно.

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