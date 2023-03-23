Скабеева устроила истерику из-за поездки Зеленского в Бахмут 2 23.03.2023, 8:21

8,172

Российские войска не контролируют «дорогу смерти».

После поездки президента Украины Владимира Зеленского в район Бахмута 22 марта все российские пропагандисты негодуют. Так, телеведущая пропутинского канала Ольга Скабеева удивлена, как президент Украины проехал по «дороге смерти», которую якобы полностью контролируют войска РФ.

Видео с ее выступлением разлетелось в сети. Пропагандистка пригласила к себе в эфир эксперта, который не смог подтвердить или опровергнуть приезд Зеленского в Бахмут.

«Что в итоге в Бахмуте? Сообщают, что Зеленский съездил туда и якобы проехал по той «дороге смерти», которую полностью контролируют российские артиллеристы», – заявила она в эфире передачи.

При этом приглашенный на эфир эксперт, у которого Скабеева спросила про данную ситуацию, заявил, что он не знает ничего про обстановку в Бахмуте.

«Что-то происходит точно», – сообщил он авторитетно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».