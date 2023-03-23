Кремль использует протокол имени Колобка 1 23.03.2023, 10:26

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фото: ТАСС

Китай облизывает Россию, думая, как лучше надкусить.

Российский политолог Владимир Пастухов подвел итоги встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве.

— В Кремле по-Си-сюкали о том, о сем, а в целом — ни о чем.

Широко разрекламированная встреча Путина и Си завершилась без сенсаций. Си отпиарился на Путине для своей внутренней аудитории (Россия — все…), а Путин отпиарился на Си для своей (вместе с Си мы сила).

Мирный план даже не вспоминали. Обмен недр на бусы договорились расширить и углубить аж до 2030 года.

Под это дело Си даже подтвердил готовность Китая выдать Путину ярлык на Великое княжение, ни с того ни с сего предложив Путину избраться еще на один срок раньше, чем это стало мейнстримом внутри самой России.

Конечно, там закрытая часть в разы больше открытой, но не надо думать, что в этой закрытой части встречи спрятано что-то сверхъестественное. Нельзя спрятать черную кошку в темной комнате, если ее у тебя нет.

Ничего этот визит не добавил в то, что и без него было понятно. Китай облизывает Россию, думая, как лучше надкусить, чтоб не подавиться, а Россия, как и положено, использует протокол имени Колобка: располагается уютно на губе…

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