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В Гомеле мужчина пошел на милиционеров с ножами

  • 23.03.2023, 10:45
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В Гомеле мужчина пошел на милиционеров с ножами

Гомельчанин не отреагировал на требование силовиков поднять руки.

В Гомеле мужчина с ножами не реагировал на требования силовиков поднять руки, сообщает пресс-служба МВД.

Когда его задержали, то передали бригаде врачей из областной клинической психиатрической больницы.

Ночью 23 марта в милицию поступило срочное сообщение. Звонивший рассказал, что, проходя мимо одного из домов по улице Мазурова, он услышал крики мужчины с пятого этажа, который утверждал, что его чем-то напоили и убивают.

Прибывший наряд милиции вошел в подъезд, но тут силовики услышали, что кто-то спускается на первый этаж. Это был мужчина с ножами в руках. Силовики пригрозили ему табельным оружием, но тот не реагировал на требование положить ножи и поднять руки. Только после того, как милиционеры пригрозили применением оружия, мужчина бросил ножи.

Выяснилось, что задержанный, 38-летний гомельчанин, в 2021 году был судим за хулиганство, а в 2001 году задерживался за сбыт взрывного устройства. В прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства. Проживал с матерью, которая на время уехала в деревню.

Мужчину передали бригаде врачей из областной клинической психиатрической больницы.

Проводится проверка, материалы которой направят следователям для дачи правовой оценки действиям горожанина.

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