Почем иностранцам достанется белорусская «молочка» 4 23.03.2023, 11:48

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Минсельхоз изменил цены.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси изменило предельные минимальные цены на молочные товары, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Это решение предусмотрено постановлением ведомства от 22 марта 2023 года №37, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара, в порошке, гранулах или в других твердых видах (не более 1,5% жирности) в Бангладеш, Египет, Индонезию, Йемен, Катар, Монголию и Оман будут продавать не дешевле $2,35 за 1 кг. Ранее молочная продукция по такой цене продавалась только в Китай, Малайзию, Вьетнам, Сирию и Саудовскую Аравию.

Кроме этого, сливочное масло с содержанием молочного жира от 80% и сыры стали дешевле для Египта. Цена для этой страны на масло установлена на уровне $5,9, на сыры жирностью 45% и ниже – $4,5, а на сыры жирностью выше 45% – $4,6. Ранее такие цены действовали только для Сербии.

Стоимость продукции устанавливается в зависимости от региона экспорта: Россия, страны ЕАЭС (кроме России), страны СНГ и Грузия (кроме стран ЕАЭС), страны вне СНГ (кроме Грузии). Постановление вступило в силу с 11 марта.

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