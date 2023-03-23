Пожиратель России Дмитрий Прокофьев, «Новая газета Европа»

23.03.2023, 14:44

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Во время визита Си Цзиньпина в Кремле не ответили на главный вопрос.

Экономическое взаимодействие РФ и Китая действительно растет, этого никто не скрывает.

Если в 2017 году торговый оборот (экспорт + импорт) России и Китая составлял около $80 млрд, в 2019 уже $110 млрд, в 2021-м — почти $150 млрд, и рекорд был поставлен в 2022 году — свыше $190 млрд торгового оборота (экспорт — $114 млрд, импорт — $76 млрд). В 2023 году оборот может превысить 200 млрд.

Но и структура российского экспорта в Китай известна — 98% в стоимостном выражении занимает сырье, причем в основном нулевых и низких переделов — сырая нефть, газ, необработанная древесина, металл в первичных формах и т.д.

Примерно 78% в структуре экспорта составляет продукция ТЭК, около 4-5%— древесина (где почти две трети этого объема древесина необработанная), 8–10% — металлы (около трети объема — это руды и концентраты) и 5% — продукция сельского хозяйства, где половину объема составляет рыба.

Из опубликованного проекта стратегического сотрудничества России и Китая до 2030 следует, что текущая «сырьевая экспортная модель» для РФ сохранится практически без изменений.

Все расширение сотрудничества сводится к строительству нефтепроводов, газопроводов, увеличению пропускной способности транспортных магистралей для вывоза угля, металлов, древесины и сельхозпродукции.

Впрочем, приоритетное направление российской стороной было обозначено четко — это увеличение объемов экспорта газа в Китай.

Но в совместном заявлении, которое подписал Си Цзиньпин, о газовой трубе нет ни слова, и говорится лишь об «укреплении партнерства» в энергетике. В заявлении для прессы Си не сказал о российском газе ничего.

Магическая цифра

В то же время российская сторона рассчитывает, что к 2030 году экспорт трубопроводного газа в Китай вырастет до 98 млрд кубометров плюс 100 млн тонн СПГ. Из них 50 млрд кубометров газа предполагается поставить по проектируемой трубе «Сила Сибири — 2», одновременно выводя на полную мощность «Силу Сибири — 1».

Но почему такая цифра — 98 миллиардов кубометров? Допустим, что «Газпром» может поставить в Китай этот объем газа, но почему Китай должен будет этот объем газа купить? 98 млрд кубометров газа ежегодно — в четыре–пять раз больше, чем «Газпром» качает сейчас.

Правда, накануне визита Си Цзиньпина было заявлено, что январские поставки газа в Китай составили рекордные 2,7 млрд кубометров. При этом РФ с большим отрывом обошла других крупных поставщиков — Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), Австралию (1,9 млрд куб. м).

Давайте умножим 2,7 млрд на 12 и для ровного счета округлим — за год получится 33 млрд кубометров (при этом поставки по магистрали «Сила Сибири — 1» составили 2 млрд куб. м газа, а еще 770 млн куб. м добавили поставки СПГ, впрочем, в любом случае по «Силе Сибири — 1» прокачать в год можно 38 млрд кубов).

Почему это важно?

Потому что в 2022 году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 100,9 млрд куб. м газа. Падение экспорта по сравнению с 2021 годом составило 45,5%.

В целом же, по данным Минэнерго РФ, которые приводит ТАСС , в 2022 году Россия снизила экспорт газа на 75,6 млрд куб. м, или на 30,7%, — до 170,6 млрд куб. м. Добыча газа Россией в 2022 году снизилась на 11,7% — до 673,8 млрд куб. м.

Что будет дальше? Газпром не раскрывает своих планов, но есть оценка аналитиков Центра развития энергетики (Центр РЭ), согласно которой экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2023 году может упасть до 67–69 млрд кубометров, из которых на Европу придется 33 млрд куб. м, 21 млрд кубометров купит Турция (половина поставляемых туда объемов имеет привязку к европейским котировкам) и 24–25 млрд кубометров пойдет в Китай.

Для сравнения: в 2020 году только в Европу «Газпром» поставил 174,9 млрд кубометров, а в 2021 году — 174,3 млрд кубометров.

Так что «Газпрому» надо срочно находить нового покупателя на 100 млрд кубометров газа, и чем быстрее, тем лучше.

Осторожный покупатель, а не щедрый инвестор

Но Китай в целом закупает не так много газа — 155–165 млрд кубометров в год (и трубопроводного, и СПГ в совокупности).

При этом весь пакет доставки газа в Китай сильно диверсифицирован. Трубопроводный газ Китай закупает у пяти поставщиков: России, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

Основные поставщики СПГ в Китай — Австралия, Малайзия, Индонезия, США, Катар, Россия.

При этом Китай старается не зависеть от единственного поставщика — их доли в объеме поставок сырья (будь то газ, нефть, медь, зерно, металлы или древесина) должны быть сбалансированы.

То есть, чтобы купить у РФ дополнительно 60–70 млрд кубометров газа, Китай должен резко нарастить его потребление внутри страны либо отказаться от его поставок из других стран — в пользу российской стороны. Допустим, что Китай даже сделает это, но на каких условиях? Очевидно, потребовав снижения цены, тем более что «Силу Сибири — 2» еще только предстоит построить, при этом длина трубы должна составить 2,6 тыс. км («Сила Сибири — 1» — 2,2 тыс. км).

Для сравнения: «Силу Сибири — 1» строили пять лет с 2014 по 2019 год, в значительно более благоприятных экономических условиях. Первые коммерческие поставки газа начались в 2020-м и составили 5 млрд, далее немногим больше — 10 млрд куб. м в 2021-м и около 16 млрд куб. м в 2022-м. И только к 2025 году «Сила Сибири — 1» должна выйти на проектную мощность в 38–40 млрд куб. м.

И даже если «Силу Сибири — 2» с заявленной мощностью 50–55 млрд кубометров начнут строить лишь в 2024-м, а завершить ее строительство смогут в 2028 году, с первыми поставками в 2029 году, то каким образом по ней успеют прокачать заявленные 50 млрд кубометров?

Что же касается сжиженного природного газа, то 100 млн тонн СПГ — это 138 млрд кубометров только в Китай, притом что текущие поставки России во все страны составляют 43–46 млрд кубов. Этот план предполагает рост мощностей СПГ минимум в четыре раза за пять лет и вхождение в мировые лидеры по экспорту СПГ, обгоняя Катар и Австралию, выступая на уровне США, что потребует огромных инвестиций.

Вряд ли это будут китайские инвестиции. Китай ведь очень мало инвестирует в Россию. Согласно обновленной статистике ЦБ РФ, по прямым инвестициям за весь период существования современной России в страну пришло 573 млрд прямых инвестиций. Из них 309 млрд — из офшоров (Кипр, Бермуды, Люксембург, Багамы и Виргинские острова), а свыше 80% офшорного капитала является российским или аффилированным с российскими субъектами. Т.е. это тот же самый российский капитал, вывезенный, «отмытый» и возвращенный.

А вот Китай за это время инвестировал $3,3 млрд, и если добавить еще и Гонконг — $2,4 млрд, то получится что «китайские» инвестиции в РФ составили в лучшем случае меньше одного процента от «инвестиций в Россию».

Китайцы покупают в России сырье и продают в Россию свои товары — вот и все. Например, продают автомобили — доля китайских машин среди новых покупок выросла с 9% в феврале 2022 года до 38% в феврале 2023-го. Доля китайских смартфонов на российском рынке достигла 75% против 50% годом ранее, строительной техники — 70% против 40% годом ранее, ноутбуков — 40%. Но продажа товаров — это не инвестиции.

На другой орбите

Будет ли Китай в какой-то форме помогать развитию экономики РФ? Ключевой вопрос в том, зачем ему может быть нужно такое развитие? Экономика России и так «притянется» к китайской — и сделает это тем быстрее, чем меньше Китай будет «вкладывать в Россию».

Почему так может произойти, еще 60 лет назад объяснил нобелевский лауреат по экономике Ян Тинберген, выдвинувший теорию экономической гравитации.

В чем суть этой теории: экономики двух стран взаимодействуют (торгуют) друг с другом прямо пропорционально своему размеру (то есть ВВП) и обратно пропорционально расстоянию между собой. Чем больше экономика, тем — при прочих равных условиях — у нее больше товарооборот внешней торговли со всеми другими странами. При этом с географически соседними странами торговля идет гораздо активнее, чем с удаленными странами с экономикой такого же размера. Поэтому три крупнейшие экономики мира — США, Китай и Евросоюз — больше всего торгуют между собой, а для остальных стран они выступают в роли основного (или, по крайней мере, одного из основных) торгового партнера.

Происходит это потому, что крупнейшие экономики обладают огромными рынками сбыта. Для компаний-экспортеров из других стран это предоставляет великолепные возможности для увеличения производства и роста прибыли. Кроме того если для малых экономик крупнейшие экономики — основные торговые партнеры, то для крупнейших экономик малые и даже крупные экономики — лишь относительно небольшая доля в их товарообороте.

В результате возникает асимметрия: для небольших «по размеру ВВП» экономик гораздо важнее поддерживать и развивать взаимодействие с крупнейшими экономиками, чем крупнейшим — с небольшими. Например, в существующих условиях Китай для РФ действительно ключевой торговый партнер, а планируемые 200 миллиардов товарооборота — это чуть ли не половина прогнозируемых объемов внешней торговли РФ в 2023 году.

Но с китайской стороны все выглядит совсем не так. Теория гравитации «подсказывает», что для Китая поддерживать и развивать внешнеторговые отношения с ЕС и США при прочих равных условиях должно быть приоритетом. По итогам 2022 года внешняя торговля США с Китаем выросла до $690,6 млрд — это в три с половиной раза больше, чем торговля Китая с Россией. Макроэкономику не обманешь: для Китая российская экономика — это периферийный поставщик сырья по минимальным ценам и покупатель китайских товаров по максимальным ценам. Да и покупатель, до последнего времени, не самый большой.

Действительно, торговля между РФ и КНР в минувшем году выросла почти на 30% (по данным китайской таможни, она достигла $190,27 млрд).

Российский экспорт в Китай вырос по сравнению с 2021 годом на 43% — до $114,15 млрд.

При этом Россия импортировала из Китая товаров и услуг на сумму $76,12 млрд, рост в годовом исчислении составил 12,8% — для сравнения: в 2021 году ЕС поставил в РФ товаров на $89 млрд.

То есть «ничего такого» Китай так пока и не «заместил».

Просто за большее количество нефти (газа, угля и т. д.) РФ продолжает получать меньшее количество китайских товаров.

Надо понимать, что для РФ Китай — критически важный покупатель, обеспечивающий 20% экспорта (в первую очередь, сырьевого). Но с точки зрения Китая РФ — очень маленький покупатель, Россия обеспечивает всего 3% китайского экспорта.

И тогда становится понятным, почему на фоне разговоров об экспорте в Китай российских ресурсов почти ничего не говорится об участия китайской финансовой системы в кредитовании российских компаний. Да, можно «купить юань», но китайские финансовые инструменты по-прежнему недоступны российским резидентам.

То есть Китай готов покупать, продавать, но не финансировать российские инфраструктурные проекты. Ничего личного, просто бизнес «растущей экономики» с «экономикой уменьшающейся». Китаю достаточно подождать — и условия поставок сырья с российской стороны будут еще более комфортными.

Предложение, от которого невозможно отказаться

Впрочем, если Китай не захочет платить за российский газ, то за него придется платить самим россиянам. Как сообщает «Независимая газета» со ссылкой на руководство Комитета по энергетике ГД РФ, парламентарии предлагают сделать ценообразование на газ в РФ рыночным, а продавать газ по долгосрочным контрактам со знакомым правилом: «бери или плати».

Чтобы компенсировать выпадение экспортных доходов, объем реализации топлива в стране должен быть увеличен в четыре раза. Или так же, в четыре раза, должны быть увеличены внутренние цены. Как пишет НГ, в пересчете на душу населения компенсация потерь экспортных доходов «Газпрома» может обойтись каждому россиянину в 22,6 тыс. руб. в год. Газ сам себя не продаст.

Дмитрий Прокофьев, «Новая газета Европа»

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