Найден способ снизить сахар в крови 1 23.03.2023, 15:29

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Без уколов инсулина.

Простая амбулаторная операция на ранних стадиях диагностики отсрочит потребность в инъекциях инсулина при диабете II типа. Сейчас исследователи проводят клинические испытания II фазы, пишет «Хайтек».

Инсулин является жизненно важным гормоном, который помогает перерабатывать глюкозу в кровотоке для производства энергии. У пациентов с диабетом II типа организм теряет способность эффективно использовать его. Если заболевание не лечить, длительное повышение уровня сахара в крови приведет к серьезным осложнениям со здоровьем.

На ранних стадиях заболевания пациентам помогает изменение образа жизни, диета или приема пероральных препаратов. Но, в конечном итоге, заболевание часто прогрессирует до стадии, когда необходимы регулярные инъекции инсулина. Однако ученые придумали как предотвратить или замедлить переход к уколам гормона.

Суть процедуры — скорректировать работу двенадцатиперстной кишки, первый отдел тонкой кишки сразу за желудком. Этот орган играет ключевую роль в пищеварении, включая регулирование уровня инсулина и глюкозы в крови. У пациентов с диабетом II типа клетки, выстилающие двенадцатиперстную кишку, повреждаются. В рамках клинических исследований ученые проверяют гипотезу о том, что удаление этих клеток помогает восстановиться здоровым, улучшая регуляцию уровня глюкозы в крови.

Пациентам в клинических испытаниях будут проводить эндоскопию, чтобы ввести устройство в двенадцатиперстную кишку, которое удаляет эти дисфункциональные клетки с помощью серии электрических импульсов. Сама процедура минимально инвазивна — занимает около часа, проводится под общим наркозом, в тот же день пациента выписывают.

Первые результаты обнадеживают. У пациентов, перенесших эту процедуру в последние месяцы, уже наблюдается снижение уровня глюкозы в крови. Если успех продолжится, появится новое лечение диабета в течение нескольких лет.

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