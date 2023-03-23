Найден способ снизить сахар в крови

Найден способ снизить сахар в крови1
- 23.03.2023, 15:29
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Без уколов инсулина.
Простая амбулаторная операция на ранних стадиях диагностики отсрочит потребность в инъекциях инсулина при диабете II типа. Сейчас исследователи проводят клинические испытания II фазы, пишет «Хайтек».
Инсулин является жизненно важным гормоном, который помогает перерабатывать глюкозу в кровотоке для производства энергии. У пациентов с диабетом II типа организм теряет способность эффективно использовать его. Если заболевание не лечить, длительное повышение уровня сахара в крови приведет к серьезным осложнениям со здоровьем.
На ранних стадиях заболевания пациентам помогает изменение образа жизни, диета или приема пероральных препаратов. Но, в конечном итоге, заболевание часто прогрессирует до стадии, когда необходимы регулярные инъекции инсулина. Однако ученые придумали как предотвратить или замедлить переход к уколам гормона.
Суть процедуры — скорректировать работу двенадцатиперстной кишки, первый отдел тонкой кишки сразу за желудком. Этот орган играет ключевую роль в пищеварении, включая регулирование уровня инсулина и глюкозы в крови. У пациентов с диабетом II типа клетки, выстилающие двенадцатиперстную кишку, повреждаются. В рамках клинических исследований ученые проверяют гипотезу о том, что удаление этих клеток помогает восстановиться здоровым, улучшая регуляцию уровня глюкозы в крови.
Пациентам в клинических испытаниях будут проводить эндоскопию, чтобы ввести устройство в двенадцатиперстную кишку, которое удаляет эти дисфункциональные клетки с помощью серии электрических импульсов. Сама процедура минимально инвазивна — занимает около часа, проводится под общим наркозом, в тот же день пациента выписывают.
Первые результаты обнадеживают. У пациентов, перенесших эту процедуру в последние месяцы, уже наблюдается снижение уровня глюкозы в крови. Если успех продолжится, появится новое лечение диабета в течение нескольких лет.