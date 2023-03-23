Жителей Мариуполя начали выселять из домов, которые осмотрел Путин 4 23.03.2023, 16:19

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В оккупированном городе это вызвало возмущения.

Жителей жилого комплекса «Невский» в оккупированном россиянами Мариуполе, который 18 марта посетил президент РФ Владимир Путин, начали выселять из выданных им квартир, пишет «Верстка» со ссылкой на закрытый чат ЖК и самих жильцов.

«Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье», — написала в чате одна из жительниц ЖК.

Помимо наличия другого жилья причиной для выселения может стать ошибка комиссии по проверке жильцов, говорит жительница «Невского». По ее словам, у нее есть небольшая доля в квартире родителей, из-за чего она тоже опасается выселения.

«В любом случае это какой-то идиотизм: сначала обрадовать людей, дать им купить мебель, обжиться, а потом отобрать жилье», — говорит другой жилец дома.

Несколько человек в чате также пожаловались, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверок «законности получения» квартиры, которые проводит прокуратура. По словам Виктории (имя изменено), она обратилась в МФЦ с вопросом о получении свидетельства на право собственности, но ей сказали, что сначала прокуратура должна проверить законность получения жилья.

«Пришли, освободили от жилья, от работы, от родных и теперь дали нам милость. Раздают жилье, но оно не ваше…но вы же забрали у нас приватизированную жилплощадь», — написал один из участников чата ЖК.

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